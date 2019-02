Tiltani kezdte a Spotify a hirdetésblokkolókat

Frissítette a Spotify a szolgáltatási feltételeit, amely szerint március 1-től tilos a hirdetések megkerülése vagy blokkolása az oldalon, valamint olyan eszközök készítése és disztribúciója, amelyek a blokkolást elősegítik - tartalmazza a szabályzat felhasználói útmutatójának 10-es pontja. A vállalat emailben is felhívta a felhasználók figyelmét, hogy az új felhasználási feltételeknek megfelelően nem engedélyezett semmilyen típusú hirdetésblokkoló, bot vagy egyéb visszaélés a streaming tevékenység során. Ha a cég valamely felhasználónál a szabályzat megszegését tapasztalja, akkor azonnal felfüggesztheti az adott fiókot - az nem egyértelmű, hogy előtte figyelmezteti-e a felhasználót.

Érthető módon a cégnek fontos a hirdetések kiszűrésének megakadályozása, hiszen a szolgáltatás előfizetői részben pont a reklámmentes használatért fizetik ki a havidíjat. Az ingyenes változat felhasználói közül viszont sokan inkább reklámblokkolók használatával próbálják megoldani a helyzetet. Ez pedig a Spotify-nak másik szempontból is problémát jelent, hiszen egyébként a hirdetéseken keresztül monetizálja az ingyenes szolgáltatás használóit.

A cég régóta és sokféle eszközzel küzd a hirdetésblokkolók használata ellen, ami a tőzsdefelügyeletnek küldött tavaly márciusi összefoglalójából is kiderült. Akkor a szolgáltatás 2 millió olyan felhasználót tartott számon, akik fizetés nélkül kerülik ki a hirdetéseket, méghozzá ez az akkori felhasználói bázis nagyjából 1,3 százalékát jelentette. A cég már akkor is közölte, hogy megkezdi a nem engedélyezett alkalmazások azonosítását és kiszűrését a szolgáltatásból, amellyel a felhasználók az ingyenes megoldás korlátozásait akarják megkerülni - beleértve a zeneszámok közötti hirdetések tiltását, vagy akár a lejátszási listák helyett az igény szerinti zeneszámok lejátszásának elérését.

A vállalat az elmúlt időszakban időlegesen felfüggesztette a hirdetésblokkoláson rajtakapott fiókokat, és csak a szabálysértő szoftver eltávolítása után oldotta fel a zárat. Március 1-től viszont a cég ennél sokkal keményebb módszerrel, akár végleg is bezárhatja majd a felhasználók fiókjait a reklámblokkolók vagy más szabálysértő appok használata miatt.

A Spotify bevétele főként az előfizetésekből származik, ezért is próbálja a vállalat folyamatosan átterelni a felhasználóit az ingyenes változatból a fizetős szolgáltatásba. A napokban megjelent pénzügyi negyedéves jelentés szerint a cég bevételének 88 százalékát az előfizetések teszik ki. Azaz a 36 százalékos éves növekedéssel jelenleg 96 milliót kitevő fizetős felhasználó a teljes 1,5 milliárd eurós bevételből 1,32 milliárd eurót hoz be a prémium szolgáltatáson keresztül. A bevétel természetesen változhat régiónként és az előfizetés típusától (hagyományos-, családi- vagy diákcsomag) függően. Emellett viszont a reklámokból mindössze 175 millió euró folyik be, ami ugyan önmagában is fontos, de látható módon a reklámblokkolók tiltásával is inkább a prémium előfizetői bázis bővítése lenne a vállalat elsődleges célja.