Félmillióba kerül az Asus legújabb PC-s alaplapja

Az összeg azonban szinte eltörpül az alaplap működtetéséhez szükséges processzoréhoz képest, a huszonnyolcmagos Xeon W-3175X-ért ugyanis nagyjából bruttó 3100 eurót, átszámítva majd 1 millió forintot kér az Intel. Az Asus termékének elképesztő ára többek között annak felszereltségéből és képességeiből adódik, na meg a termék ritkaságából. A ROG Dominus Extreme akár 192 gigabájt memóriát is képes kezelni, miközben a processzor disszipációját akár 1000(!) wattig is képes lehet kiszolgálni.

Utóbbi potenciálra extrém mértékű túlhajtás esetén lehet szükség. Az alaplap által támogatott egyetlen processzor gyári alapbeállítások mellett 255 wattos disszipációig mehet el, mely értéket már egy szerényebb tuninggal is könnyen meg lehet duplázni. Bár az érték szinte bármilyen mércével mérve rendkívül magas, extrém mértékű túlhajtással már akár az 1000 watt is kevés lehet. Az Intel a tavalyi Computexen 5 GHz-ra húzta fel a Xeon W-3175X-t, és bár nem közölték a rendszer fogyasztását, a demonstrációhoz használt hideg vizes hűtőrendszer 1700 wattig kezelte a disszipációt.

Az alaplapon két darab 24 tűs ATX, valamint négy darab 8 és két 6 tűs EPS dugalj található, mely csatlakozósor teljes kihasználásához két tápegység javasolt. Az elképesztő mennyiségű csatlakozó annak fényében nem meglepő, hogy az 1000 wattos tápellátást 32 darab fázissal valósította meg az Asus. Az ehhez szükséges különféle komponensek a foglalat feletti teljes, 35,5 centiméteres szélességet lefedik.

Az Intel HEDT (High-End Desktop) kínálatának abszolút csúcsát képviselő platform egyébként most is szerveres alapokra épül. Az LGA 3647 foglalat a Purley (Skylake-SP) platform sajátja, akárcsak a hozzá társított Intel C621 lapkakészlet. Ugyancsak a kiszolgálókhoz készített termékeket idézi az EEB (Enterprise Electronics Bay) méretszabvány, amit rendhagyó módon ATX-es felfogatással egészített ki az Asus. Ennek ellenére házból sem éri be bármivel a ROG Dominus Extreme, köszönhetően a már említett 35,5 centiméteres szélességnek.

Az Asus rekord drága alaplapja néhány árlistán már felbukkant, ám ennek ellenére nem érdemes szélesebb körű elérhetőségre számítani. A ROG Dominus Extreme modellt vélhetően csak pár tehetősebb hobbi tuningos és néhány tucat szintén jól eleresztett PC rajongó fogja megvásárolni a hozzá szükséges processzorral együtt.