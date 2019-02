További szálkásítás a GlobalFoundriesnél

Négy szingapúri gyáregységéből egyen túlad a GlobalFoundries. A mikro-elektromechanikai (MEMS) chipek előállítására szakosodott Fab 3E üzemet a tajvani Vanguard International Semiconductor (VIS) vásárolja meg 236 millió dollárért. A lépés értelmében a GlobalFoundries kiszáll a MEMS termékek piacáról, a tranzakcióból befolyt bevételt pedig elsősorban a megmaradt szingapúri üzemeinek modernizációjára fordítja. A gyár értékesítése azon tavaly bejelentett stratégiaváltásának része, mellyel a vállalat a számára kedvezőbbnek tűnő piacok felé fordul.

A tranzakció 2019 végére datált lezárásával a Fab 3E és az abban dolgozó összes alkalmazott, illetve az eddigi vásárlópartnerek is a VIS-hez kerülhetnek át. A gyáregység elsősorban mikro-elektromechanikai termékeket, másodsorban pedig analóg és vegyes (analóg-digitális) áramköröket készített havi nagyjából 35 000 darab waferes gyártókapacitással. Említésre érdemes, hogy az akvizícióval szellemi tulajdont is szerez a VIS, amely megkapja a GlobalFoundries MEMS-szel kapcsolatos összes IP-jét.

A vevő számára nagyon jól jön az új üzem, tavaly óta ugyanis csúcsra vannak járatva a VIS havi 200 000 wafer megmunkálására képes gyártósorai, a felvásárlással tehát akár ügyfeleinek számát is növelheti a gyártó. Ugyancsak utóbbit segítheti, hogy eddig a VIS-nek nem volt MEMS-es kompetenciája, a mikro-elektromechanikai termékek gyártásával tehát egy új piacra léphet be a tajvani bérgyártó. Érdekesség, hogy a TSMC mellett a VIS alapítása is Morris Chang nevéhez fűződik, ráadásul mindkét bérgyártó központja Hsinchu városában található.

A GlobalFoundries elmúlt nagyjából fél évét a "szálkásítás" jellemezte, a cég igyekezett megszabadulni a ballasztként viselkedő üzletágaktól és fejlesztésektől. Ennek esetek áldozatul a 7 nanométeres, illetve annál fejlettebb gyártástechnológiák is, melyeket most a Fab 3E üzem követet. A bérgyártót vezető Tom Caulfield szerint az értékesítéssel befolyó 236 millió dollárból a maradék három szingapúri üzemet (Fab 2, Fab 3/5, Fab 6) fejleszti majd tovább vállalata, ahol például RF chipek, beágyazott memóriák, illetve különféle fejlett analóg áramkörök készülnek. A GlobalFoundries azt tervezi, hogy az említett gyáregységek összevonásával egyetlen nagy "gigafabot" hoz létre, így csökkentve a kizárólag 200 milliméter átmérőjű waferekkel dolgozó szingapúri részleg működési költségeit.