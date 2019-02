A Microsoft is érzi az Intel ellátási problémáját

A PC-s szépséghibától eltekintve a Microsoft alapvetően igen erős negyedévet zárt: a forgalom az elemzői elvárásoknak megfelelőn 32,47 milliárd dolláron állt meg, amely 12 százalékos javulás az egy évvel korábbihoz képest. Eközben a bevétel több mint negyedét, 8,4 milliárd dollárt profitként könyvelhette el a redmondi vállalat. A csinos összeget ugyanakkor nem triviális összevetni az egy évvel korábbival. 2017 végén ugyanis az amerikai adóreform egy egyszeri 13,8 milliárd dolláros kiadással rövidítette meg a vállalat számláját, 6,3 milliárdos mínuszba küldve a 2017-es utolsó negyedévet.

Tovább nő a felhő

Az Intelligent Cloud szegmens gyarapodását semmi sem zavarta meg, legalábbis erről árulkodik az a 20 százalékos gyarapodás, amely 9,4 milliárd dollárra tolta fel az üzletág forgalmát. Az üzemi eredmény 3,28 milliárdon állt meg, ami közel 16 százalékkal múlja felül az egy évvel ezelőtti összeget. A növekedés oroszlánrésze továbbra is az Azure-nek köszönhető. A felhős rendszer még mindig hihetetlen növekedéseket produkál, most épp 76 százalékot nőtt - ez annak fényében komoly fegyvertény, hogy már tavaly sem jelképes összegről beszéltünk. A Microsoft-kliensek szépen ráharaptak a megoldásra, úgy tűnik továbbra is rohamosan növekszik ez a szegmens.



A klasszikus szerveres licencek ennél lényegesen szerényebb, 6 százalékos növekedést produkáltak. Ez részben magyarázható azzal, hogy a cég értékesítői hálózata egyként állt rá az Azure-re, a hagyományos termékek mögött így kevesebb ösztönző maradt.

Office

A Productivity and Business Processes szegmens egy fokkal szerényebb, 13 százalékos javulást produkált, így 10,1 milliárd dolláron állt meg a bevétel. Az üzemi eredményt tekintve jobb a kép, a 4,02 milliárdos összeg bő 20 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit.

A kereskedelmi (céges) Office-bevétel 11 százalékkal nőtt, ebből az Office 365-ös előfizetések bevétele 34 százalékos növekedéssel tűnt ki. Ahhoz mérten, hogy egy stabil, megállapodott termékcsaládról van szó, ez a gyarapodás kifejezetten erősnek számít. A konzumer Office már közel sem szerepelt ilyen jól, az irodai szoftverre mindössze 1 százalékkal nőtt a kereslet, amely gyakorlatilag stagnálást jelent.

A Microsoft szerint ennek egyik oka az Intel ellátási problémájában gyökerezik (erről bővebben például itt írtunk). A kevesebb leszállított PC-s processzor ugyanis kevesebb értékesített számítógépet, ezzel együtt pedig kevesebb (konzumer) Microsoft szoftvert eredményez. A Microsoft szerint ugyancsak negatívan érintette a konzumer Office forgalmát az értékesítési csatornában végbement raktárkészlet normalizáció. A redmondi vállalat a jövőben is egyszámjegyű növekedésre számít, amelyet várhatóan pár negyedévig még rontani fog az Intel produkciója.

A továbbiakról a Microsoft csak néhány részletet árult el: A konzumer Office 365 előfizetések (tehát felhasználók) száma már eléri a 33 milliót. A LinkedIn is húz, a bevétel 29 százalékkal emelkedett. Ennél szerényebb produkciót nyújtott az SAP- és SalesForce-kihívó Dynamics a maga 17 százalékos gyarapodásával.

More Personal Computing

A három közül a nagyon változatos termékkategóriákat felvonultató More Personal Computing szegmens produkálta a legkisebb javulást. Többek között ide tartozik a kereskedelmi és OEM Windows-licencelés, a Surface család, az Xboxok (hardverek és játékok), illetve az online szolgáltatások is. A forgalom 7 százalékkal 13 milliárd dollárra nőtt, az üzemi eredmény pedig bő 18 százalékot javulva 2,5-ről 2,96 milliárdra ugrott. A szegmens, illetve a teljes negyedév fekete bárányát az OEM Windows-ok jelentették, amelyek a Microsoft komplett portfólióját tekintve egyedüliként mutattak csökkenést. Az előző évhez viszonyított 5 százalékos hanyatlás legfőbb okát ebben az esetben is az Intel ellátási problémájában látja a Microsoft.



Az OEM Windows azokat a licenceket jelenti, amelyeket a Microsoft a nagy PC-gyártóknak (Dell, HP, Lenovo, stb.) értékesít. Ahogy a konzumer Office-nál, úgy ebben az esetben is a kevesebb piacra került processzor miatt fogyott kevesebb Windows - állítja a redmondi cég. Ezt támasztja alá, hogy az elsősorban átlagfelhasználóknak szánt non-Pro licencekre 11 százalékkal csökkent a kereslet, a Pro Windows-okra pedig "csak" 2 százalékkal. Ahogy korábban a HWSW is megírta, az Intel elsősorban olcsóbb processzorainak gyártását fogta vissza, amely termékekre épülő PC-kre jellemezően non-Pro (~Home) Windows kerül. A Microsoft arra számít, hogy a probléma 2019 első felében is fennáll majd.

A vállalatnak azért az örömre is lehet oka, saját PC-s eladásai ugyanis igencsak meglódultak: a Surface gépek forgalma egy év alatt 39 százalékkal nőtt. A kiugró eredmény mögött az ősszel bemutatott Pro 6 és a Laptop 2 modellek sikere áll, miközben a Surface Góra továbbra is egészséges kereslet mutatkozik. A Microsoft PC-gyártói törekvései tehát lassan, de biztosan beérni látszanak.

A PC-knél szerényebb javulást produkált az Xbox-üzletág, amely mindössze 8 százalékot gyarapodott. Az eladásokat a hardverek (konzolok) húzták le, legalábbis erre utal, hogy a szolgáltatásokból és szoftverekből (játékok) származott bevétel tetemes, 31 százalékos javulást mutatott.