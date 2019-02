Tanulást segítő platformot díjazott a közönség

Látványos rendezvényen sorakoztatta fel a 2018-as őszi szemeszterben mentorált startupjait a Design Terminal a hét közepén a Budapest Music Centerben tartott Demo Day-en. A most záruló szemeszterre összesen 56 országból jelentkeztek startupok, majd a bemutatkozó legjobb ötbe magyar kezdővállalkozások mellett a bostoni SocialMap is bekerült, amelynek tagjai a program miatt költöztek Budapestre. A startupoknak három hónapjuk volt a fejlődésre a mentoraik segítségével, akár a céges kérdésekről, akár a partnerekkel való együttműködésről volt szó.

A Demo Day-en végül a csapatok fejenként 4-4 percet kaptak, hogy prezentálják a mentorprogram három hónapja alatt elért eredményeiket, és ezzel meggyőzzék a zsűrit, valamint a közönséget a programban elért fejlődésükről. Majd a zsűri még 2-2 percet kapott, hogy belekérdezzen a homályosabb részekre. A rövid "pitch"-ek ezúttal inkább a szórakoztatásról és a figyelemfelkeltésről szóltak, de legalább felhívták a figyelmet az eddig kevésbé ismert startupokra.

Egy ismerős is feltűnt a startupok között, a fiatalokból álló Innobie csapat AR-as Eddie-alkalmazásáról már az Imagine Cup hazai győzelme és a döntőbe jutása kapcsán is beszámoltunk. Az Eddie főként középiskolások számára szeretné a tanulást látványosabbá tenni, és a tankönyvi illusztrációkat a kiterjesztett valóságban megjeleníteni. A fiatalok cége idő közben elindította a platform béta változatát, amelyet két iskolában 50 diákkal közösen kipróbáltak - maga az app pedig több mint ezer letöltéssel rendelkezik.

A mentorprogram csapatai közt mutatkozott még be a rendezvényen a fotósok és videósok összekötésével foglalkozó Photon, amely a három hónap alatt készítette el a fizetések fogadására is képes platformját. Az amerikai SocialMap gépi látás alkalmazásával elemzi a verbális és nonverbális kommunikációt a rendszerében, de a mentorprogramban ezúttal inkább a piaci stratégiával foglalkozott - így a bétában lévő, céges csoportdinamikát javító eCoach mellett szeretnék három hónap múlva a kereskedelmi-fókuszú StoreWizz pilot programját is elindítani.

Ünnepel a közönségdíjas Cogito csapata

A mentorprogram során legtöbbet fejlődő startup díját azonban az online ügyfélszolgálatot fejlesztő Wellcome.chat nyerte el, mely három hónappal ezelőtt még csak ötlet szintjén létezett. Mostanra viszont a megoldás már szolgáltatássá vált 2 fizető ügyféllel, és az üzleti kapcsolatok száma is 20-ról 70-re nőtt. A közönség figyelmét viszont leginkább a Cogito keltette fel, amely egy kollaboratív dokumentumszerkesztő eszközzel szeretne hatékony segítséget nyújtani a tanuláshoz. A szolgáltatásban a diákok regisztrációt követően együttműködhetnek más diákokkal, például kommenteket fűzhetnek egymás jegyzeteihez, de a lényeg, hogy inspirálják egymást a tanulásra - majd a tanárok is ellenőrizhetik a dokumentumokat. A cég jelenleg egy egyetemen 800 diákokkal dolgozik a szolgáltatás fejlesztésén, 12,5 ezer eurós bevétel mellett, de 200 000 eurós befektetést szeretne elérni az 1.0 verzió bevezetéséhez.

A Design Terminal már 2014 óta szervezi a startupoknak szóló mentorprogramjait, így már ki is hirdette az újabb jelentkezési határidőt. Az újabb mentorprogramra február 18-ig jelentkezhetnek újabb hazai és nemzetközi startupok.