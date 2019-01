Életkori diszkrimináció miatt fizet kártérítést a Tinder

Duplaannyiba kerül a 30 éven felülieknek a Tinder Plus szolgáltatás az Egyesült Államokban, mint a fiatalabbaknak, ezért közös megegyezés szerint 17,25 millió dollár értékben kell készpénzbeli kártérítést és alkalmazáson belüli fizetős funkciókat ingyen biztosítani a Tindernek a károsított korcsoport számára, Kaliforniában. A csoportos pert Lisa Kim indította még tavaly áprilisban saját maga és a többi 30 éven felüli kaliforniai felhasználó nevében, mivel nehezményezte, hogy a Tinder Plus a 30 évnél idősebbeknek 20 dollárba, míg az annál fiatalabbaknak mindössze 10 dollárba kerül. A prémium szolgáltatás megengedi például felhasználóinak, hogy más országokban élő felhasználóknak is jelezzék a tetszésüket, vagy épp visszavonják az utolsó "húzásukat".

Az árbeli diszkriminációt már a szolgáltatás bevezetésétől, 2015-től kezdve sok felhasználó kritizálta érthető módon, de a Tinder rendszerint azzal védekezett, hogy például a Spotify is kedvezményt a diákoknak a szolgáltatásban - bár ebben az esetben a díj kifejezetten életkorhoz kötött, nem pedig tanulmányokhoz. A szóvivő elmondása szerint ugyan a fiatalokat is érdeklik a prémium funkciók, de a korlátozott anyagi lehetőségeik miatt érdemesebb volt lejjebb szállítani az árat a fiatalabb korcsoportban. Továbbá Lisa Kim vádjait a cég első körben azzal hárította, hogy a záradék szerepelt a szolgáltatási feltételek között, de a felperes fellebbezett ez ellen.

Végül sikerült megegyezésre jutni, melynek eredményeként a Tinder beleegyezett a kártérítésbe a jogosult kaliforniai felhasználók, azaz nagyjából 230 ezer 30 éven felüli tinderező számára. Ennek keretében a cégnek 11,5 millió dollárt kellett készpénzben félretennie a kártérítést igénylők számára, és további 5,75 millió dollárt értékben kell pénzt vagy fizetős funkciókat az érintett felhasználók rendelkezésére bocsátani. Így minden igénylő kap 50 Super Like-ot, és dönthet a 25 dolláros kifizetés, 25 további Super Like, valamint egy havi ingyenes (attól függően, melyiket használta) Tinder Plus vagy Tinder Gold előfizetés mellett.

A kártérítésen kívül a Tindernek be kell fejeznie az életkori diszkriminációt a prémium szolgáltatások árusításakor, csak a 21 évnél fiatalabbak számára különböztethetik meg az árat. Az ítélet viszont csak Kalifornia területére vonatkozik, úgyhogy a 30 éven felüli magyar felhasználók számára marad az egyébként elég borsos, előfizetés terjedelmétől (1-12 hónap) függően a 2250-6000 forintos havidíj, a 30 éven aluliaknak pedig 1580-3400 forintos havidíj.