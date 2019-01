Integrálná chat appjai infrastruktúráját a Facebook

Egységesítené a Facebook valamennyi csevegős szolgáltatásának, vagyis a Messengernek, a WhatsAppnak és az Instagram Directnek a műszaki infrastruktúráját, amelynek tervét négy különálló forrás erősítette meg a The New York Times számára. A fejlesztés egyelőre még nagyon korai szakaszban tart a források szerint, mivel "több ezer" facebookos dolgozónak kell újrakonfigurálni a chatappok funkcióit a legalapvetőbb szintekig, úgyhogy a folyamat 2020-ig is eltarthat.

A terv hátterében egyrészt az infrastruktúra racionalizációjából eredő költségmegtakarítás, másrészt pedig az összes közösségi óriáshoz kapcsolódó csevegős alkalmazás ponttól-pontig titkosítása áll, amelyet Mark Zuckerberg vezérigazgató rendelt el a fejlesztőktől. Egyelőre a három app közül csak a WhatsApp rendelkezik a kívánt végponttól-végpontig történő titkosítással, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessenek bele a beszélgetésekbe. A Messenger és az Instagram számára viszont a jelenlegi tervek szerint az infrastruktúra egységesítése jelentené a megoldást, hogy szintén megkapják a ponttól-pontig titkosítást.

Ráadásul az új infrastruktúra következtében a beszélgetések átjárhatóak lennének a csetappok közt, vagyis a fiatalok akár Intstagramról is tudnának válaszolni a szüleik WhatsAppon küldött üzenetére - a másik platformra történő regisztráció nélkül. Ennek ellenére mindegyik alkalmazás különálló maradna, és csak a mögötte lévő műszaki háttér változna. A chatalkalmazások átjárhatóvá tételével a Facebook nyilvánvaló célja, hogy ezzel a felhasználók szolgáltatásban töltött idejét növelje, mivel a három szolgáltatás a legnagyobb üzenetküldő alkalmazások közé tartozik, közösen együtt több mint havi 2,6 milliárd felhasználóhoz jutnak el.

2018. januári felhasználói adatok

A nagyobb felhasználói aktivitás és elköteleződés felmutatásával pedig várhatóan a cégnek a hirdetőktől is több bevételt sikerülne begyűjteni, vagy akár újabb bevétel-generáló szolgáltatásokat is adhatna a felülethez. Jelenleg ugyanis a WhatsApp csak a Business szolgáltatásával generál egy kevés bevételt, míg az Instagram önmagában hozza a hirdetési bevételeket, de a Directből egyelőre nem folyik be összeg. Nem is beszélve arról, hogy a Facebook reményei szerint a több milliárd felhasználót kiszolgáló, átjárható szolgáltatások mellett a felhasználók a konkurens, például Apple-höz és Google-höz kötődő csevegős appokkal is kevésbé foglalkoznának.

Másrészt viszont a vállalat azt is elemezte, hogy az integrációval az Egyesült Államokon belül hány új felhasználót lehetne szerezni, és az eredmények szerint meglehetősen keveset. A szolgáltatások integrálásából pedig nem is lenne közvetlen bevétel, hanem csak az említett lehetőségek és közvetett bevételek. Ezek alapján pedig az üggyel összefüggésben álló források szerint maguk a facebookos fejlesztők sem értették a szolgáltatások integrációjának pontos célját, de kérdésükre Zuckerberg csak homályos magyarázatot adott.

"Túl nagy lenne az ökoszisztéma"

A felvázolt integrációs tervek viszont a döntéshozók és a biztonsági szakértők aggodalmát is felkeltették, például Ro Khanna demokratikus képviselő Twitteren adott hangot a meglátásának, hogy ezért kellett volna az Instagram és a WhatsApp facebookos felvásárlását sokkal alaposabban elemezni. Ez a fajta horizontális összeolvadás ugyanis felkelthette volna trösztellenes hatóság figyelmét, mivel így a Facebook túl nagy szeletet hasít ki a csevegős szolgáltatások piacából. A képviselő szerint érdemes végiggondolni, mi lenne, ha a Facebooknak inkább versenyezni kellene az Instagrammal és a WhatsAppal, mivel a valódi piaci versenyből a fogyasztók jobban profitálhatnának.

(Ábra: Cometchat, adatok: Statista)

Emellett pedig Ron Wyden demokrata szenátor a biztonsági problémákra is felhívta a figyelmet, mivel még nem derült ki pontosan, hogyan fűzné össze a Facebook a szolgáltatásokat. Amennyiben ugyanis a WhatsApp titkosítása sérül, akkor azzal a világon több millió felhasználó biztonsága kerül veszélybe - mondta a Business Insidernek. Továbbá a szenátor szerint az is problémát okozhat, hogy így a közösségi óriás még több felhasználói adathoz fog hozzáférni. Nem csak a politikusok, hanem például Matthew Green kriptográfus is kifejezte kételyeit, hogy az átalakítások alapján vajon az Instagram és a Messenger titkosításán fog javítani a cég a platformok közti kommunikáció érdekében, vagy éppen a WhatsApp titkosítását csökkentené - ettől függően a fejlesztés jó és rossz irányba is mehet, amiről Twitteren írt részletesebben.

Mindez pedig pontosan ellentmond a Facebook ígéretének, amit a WhatsApp és Instagram felvásárlásakor tett, mely szerint meghagyja a szolgáltatások önállóságát és függetlenségét. Elképzelhető, hogy tavaly pont az integrációs tervek miatt távoztak a két alkalmazás kulcsszereplői, az Instagram alapítói - Kevin Systrom és Mike Krieger - kifejezetten azzal indokolták döntésüket, hogy nem szeretnének tovább asszisztálni az app és a Facebook egyre szorosabb kapcsolatához. A WhatsApp éléről pedig Jan Koum ügyvezető igazgató és Neeraj Arora üzleti igazgató is távozott, bár a döntésüket nem kötötték össze kifejezetten az integrációs tervekkel, de akár ez is a háttérben állhatott.

A Facebook szóvivőjének The Verge-nek küldött közleménye szerint a vállalat azon dolgozik, hogy minél inkább jelen legyen a ponttól-pontig titkosítás a termékeiben, és hogy minél könnyebb legyen a felhasználóknak elérni a barátaikat és a családtagjaikat a különböző hálózatokon keresztül. A The New York Times cikkében felvázolt módszer azonban a szóvivő szerint csak egyfajta lehetőség a sok közül, és a megvalósítás részleteinek kidolgozásáig még sok megbeszélés és vita várható, amely alapján a közösségi óriás kidolgozza majd a folyamat részleteit a szóvivő elmondása szerint. Idén viszont úgy tűnik, hogy a Facebook az átalakítást tűzte ki prioritásként, úgyhogy már csak a részletek kérdésesek.