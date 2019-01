BlackBerrytől igazolt szakemberre bízza a Radeonokat az AMD

A döntés értelmében a stratégia kialakítása, az üzletvezetés, illetve a mérnöki munka felügyelete is az új ügyvezető alelnök irányítása alá került. Ez a PC-s grafikus processzorok mellett a "semi-custom", vagyis a megrendelő igényei szerint testre szabott dizájnokat (játékkonzolos chipek) is érinti, tehát Chennakeshu a jövőben gyakorlatilag az összes GPU-s fejlesztést felügyeli. A szakember egy éven belül a második magas beosztású igazolás az AMD grafikus divíziójának élén, ahonnan bő egy hónappal ezelőtt vitatott körülmények között távozott Mike Rayfield.

Az egykori alelnökhöz, az Intelhez átcsábult Raja Kodurihoz hasonlóan Sandeep Chennakeshu is indiai gyökerekkel rendelkezik. Ezzel azonban nagyjából véget is ér a hasonlóságok listája, ugyanis Kodurival ellentétben Chennakeshu ez eddig jóformán alig foglalkozott GPU-kkal. A szakember elsősorban okostelefonokat kínáló BlackBerrytől (pontosabban a texasi BlackBerry Technology Solutionstől) érkezett az AMD-hez, ahol bő négy évet húzott le elnökként. A szakember itt különféle, elsősorban hardveres fejlesztésekért (okostelefonos, IoT-s) felelt. Ezt megelőzően a Freescale vezeték nélküli és mobil üzletágánál, illetve az Ericssonnál, valamint az egykori Sony Ericssonnál töltött be magas beosztásokat, utóbbi esetben például műszaki igazgató volt.

Ennek tükrében egyelőre kérdéses, hogy miként tudja majd összefogni a félvezetős fejlesztéseket a szakember. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy az egy éve, ugyancsak a GPU-k világán kívülről szerződtetett Mike Rayfielddel ráfaragott az AMD. Rayfield szerződtetését szinte pontosan egy éve jelentette be a vállalat, a szakember akkor az RTG (Radeon Technologies Group) egyik alelnöki posztját kapta meg. Végül egy évbe sem tellett, hogy a Microntól érkezett szakember elhagyja az AMD-t. Iparági pletykák szerint Rayfield egyszerűen nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Egy anonimitásba burkolózó forrás azt állította, Rayfield szokatlanul szabadon értelmezte feladatait, munkájában túl felületes volt.

A kvázi utód Sandeep Chennakeshu munkája nem lesz sétagalopp, a Radeonok versenyképessége és piaci részesedése ugyanis jó ideje a mélypontot verdesi. A grafikus részleg dolgát nehezíti, hogy tavaly több veterán szakembert is sikerrel csábított át az Intel, amely jövőre dobhatja piacra első újkori önálló GPU-ját, illetve az arra épülő különféle diszkrét grafikus kártyákat. Az AMD-nek ezért (na meg az Nvidia töretlen menetelése miatt) sincs vesztegetni való ideje. Korábbi hírek szerint a tervezőcég idén faraghat hátrányából, hála az év második felére datált Navi GPU-knak. Eközben pletykák szerint a cég már egy vadiúj grafikus mikroarchtektúrán dolgozik, amely legkorábban valamikor a jövő évben kerülhet piacra.

Chennakeshu érkezésével párhuzamosan finomhangolásokat is eszközölt vállalati struktúrájában az AMD. Mark Papermastert, a 2011-ben szerződtetett műszaki igazgatót az elmúlt években elért eredmények okán ügyvezető alelnöki kinevezésben részesítette munkaadója, a neves szakembernek ugyanis komoly szerepe volt az AMD CPU-s feltámadásában. Az adatközpontos és beágyazott termékekkel foglalkozó divíziót vezető Forrest Norrod munkaköre is bővült, a szakember az Epyc processzorok mellett már az ugyancsak szerverpiacot célzó Radeon Instinct gyorsítókártyák sorsáért is felel a jövőben.