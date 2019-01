A vártnál gyengébb Q4-gyel zárt erős 2018-at az Intel

Közzétette a 2018 zárónegyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését az Intel, amely valamelyest alulmúlta az elemzők várakozásait. Ez a vállalat szerint többek között a modemek iránti vártnál alacsonyabb érdeklődésnek, illetve a kínai eladások lassulásának köszönhető, a chipgyártó ezzel együtt azonban sikeres évet tudhat maga mögött. A tavalyi Q4-ben a vállalat 18,7 milliárd dolláros bevételt könyvelt el, 9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A bevételhez 5,2 milliárdos profit párosul, míg 2017 utolsó negyedében a cég 687 millió dolláros veszteségről számolt be - a nyereséget akkor az amerikai adóreform nyelte be, amelyet a cég akkor egyszeri, 5,4 milliárdos költségként könyvelt el.

Gyengébb volt a vártnál a CCG

A vállalat üzletágai közül szokás szerint a CCG (Client Computing Group) vitte a prímet, amely szárnyai alá tartoznak a notebookokhoz, PC-khez értékesített chipek, chipkészletek is, de a chipgyártó a különböző 4G modemeket is ide sorolja. A szegmens 9,8 milliárd dolláros bevételt söpört be, ami 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket - igaz, ez nagyjából 200 millió dollárral még mindig kevesebb, mint a prognosztizált összeg. Mindenesetre az üzemi nyereség is gyarapodott 12 százalékot, ezzel 3,7 milliárdra nőtt.

A különböző kereskedelmi, illetve játékosokat célzó megoldások az Intel szerint erősen teljesítettek, beleértve az új Core i9 lapkákat is. A piaci szegmensek közül a nagyobb növekedést a notebook-piac produkálta, az innen származó bevételek 8 százalékot híztak az időszakban, míg az asztali PC-k szegmense 3 százalékos növekedést hozott. A notebookok és asztali gépek átlagos eladási ára is felfele kúszott, előbbiek esetében 6 százalékkal, míg az asztali PC-knél látványos, 13 százalékos volt a drágulás. A modemek kategóriája, amelybe az okostelefonokba, egyebek mellett az iPhone-okba szánt 4G modemek és otthoni set-top boxos termékek is beletartoznak az Intel értelmezése szerint, a tavalyi Q4-ben sem volt gyengének mondható, 45 százalékot tudott növekedni. Az előrejelzéseket viszont így is alulmúlták a modemek eladásai, amely részben az ünnepek alatti vártnál szerényebb iPhone-eladásoknak is köszönhető. A komplett platformok, azaz a CPU és chipset kombók ennél jóval alacsonyabb, 6 százalékos növekedést hoztak.

Komótosan, de az adatközpontok is húzták a szekeret

Az adatközpontokba szánt termékeket tömörítő DCG (Data Center Group) üzletág megérezte a felhős szegmens lassulását, illetve a kínai érdeklődés visszaesését is, ezzel együtt érezhetően növekedni tudott a divízió: a 2017-es Q4-hez képest 9 százalékkal több, 6,1 milliárd dolláros bevételt produkált, üzemi nyeresége pedig 2 százalékkal hízott, 3,1 milliárd dollárra. Az üzletág még a piac konszolidálódása mellett is a felhőszolgáltatóknál tudta a legnagyobb növekedést elérni, 24 százalékkal több bevétele származott tőlük mint tavaly ilyenkor, míg a telekommunikációs szolgáltatók 12 százalékkal hoztak többet a konyhára. A nagyvállalati szegmens már nem zakatolt ennyire, ott 5 százalékos visszaesést tapasztalt a cég.

A DCG kapcsán érdemes a PSG részlegre (Programmable Solutions Group) is kitérni, miután az FPGA-k is jobbára az adatközponti környezetekbe kerülnek. A PSG 612 milliós bevétele 2018 negyedik negyedévében 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, üzemi nyeresége pedig 156 millióról 162 millió dollárra gyarapodott.

Az IoT eszközök részlege 4 százalékkal tudta növelni bevételét, 816 millió dollárra, üzemi nyeresége viszont 260-ról 189 millió dollárra esett vissza. A divízió tőszomszédságában dolgozó, bekebelezett Mobileye eközben nagyon is látványos, 43 százalékos bevételnövekedést mutatott, így az 183 millió dollárnál állt meg, üzemi nyeresége pedig a tavalyi 12 milliós mínusz után 37 millió dollár lett. A NAND-okért felelős NSG (Non-Volatile Memory Solutions Group) bár a vártnál szintén gyengébben teljesített, így is 25 százalékkal tornázta fel a bevételét a 2017 Q4-hez képest, amely így több mint 1,1 milliárd dollárra nőtt. A lendületet az adatközponti növekedés, illetve az Optane terjedése adta a részlegnek.

Erős évet zárhat az Intel

Igaz az előrejelzéseknek nem sikerült megfelelnie a 2018-as negyedik negyedévben, az egész évet tekintve ugyanakkor az Intel továbbra is örülhet, 2018-ban 13 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi éves bevételét, amely így 70,8 milliárd dolláron állt meg - ez újabb rekord a cég történetében. A profit is szépen hízott, a vállalat éves szinten 21,1 milliárd dolláros nyereséget jelentett, amely komoly előrelépés a 2017-es 9,6 milliárd dollárhoz képest - persze utóbbinál ismét figyelembe kell venni az amerikai adóreform hatását is a megelőző évben.

A szegmensek az év során külön-külön is szépen muzsikáltak, a Client Computing Group 2018-ban tekintélyes, 37 milliárd dolláros bevételt termelt, 9 százalékkal többet mint 2017-ben, de a DCG is szépen teljesített adatközponti termékeivel, 23 milliárdos bevételt ért el, 21 százalékkal lépve túl a megelőző év eredményét. Az IoT részleg 9 százalékot nőtt, ami 3,5 milliárdos éves bevételt jelent, az NSG pedig nem kevesebb mint 22 százalékot, bevétele így tavaly 4,3 millió dollárnál állt meg. A chipgyártó az idei évben mérsékelt, 1 százalék környéki növekedésre számít, mintegy 71,5 milliárd dolláros éves bevétellel.