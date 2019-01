Világszerte elérhető a kijelzőbe ütött kamerával érkező Honor View20

Globálisan elrajtolt a Honor legfrissebb View20 csúcsmodellje. A Huawei fiatalokat célzó brandje alatt megjelent okostelefon több érdekes újdonságot is tartogat, a legfeltűnőbb újítás azonban az előlapi kamera elhelyezése, amely kijelzőbeugró vagy notch nélkül, a panel bal felső sarkába ütött "lyukban" kapott helyet. A View20 így majdnem teljesen elköszön a kijelzőkáváktól és beugróktól, a felső perem alig észrevehetően vastagabb csak mint az oldalsó szélek, egyedül alulra tett a gyártó minimálisan szélesebb peremet.

Az új modellnél is az ismert "üvegszendvics" kialakítás mellett döntött a gyártó, az elülső-hátsó üvegborítást alumíniumkeret övezi - amelyen a készülék tetején sokak örömére a 3,5 milliméteres audio-jack nyílása is megtalálható. A kijelző 6,4 hüvelykes, és 1080x2310 pixelt vonultat fel, 398 PPI-s pixelsűrűség mellett - a tavaly bemutatkozott Huawei Mate 20 Próval szemben ugyanakkor itt a gyártó nem építette a panel mögé az ujjlenyomat-olvasót, az továbbra is hátlap felső harmadában, középen helyezkedik el.

A telefon belseje nem hoz nagy meglepetést, abban az anyavállalattól tavaly év végén megismert csúcsvas dolgozik, vagyis egy HiSilicon Kirin 980 processzor, két darab 2,6 gigahertzre állított és ugyancsak két 1,92 gigahertzes Cortex-A76 maggal, illetve további négy, 1,8 gigahertzen ketyegő Cortex-A55 maggal szerelve, illetve természetesen a dedikált AI-chip, az NPU sem marad ki a csomagból. A készülék 256 gigabájt háttértárral és 8 gigabájt RAM-mal, valamint 128 gigabájt tárhellyel és 6 gigabájt RAM-mal ellátott konfigurációkban érhető el.

A zászlóvivő hátoldalán "csak" két kamerát találunk, azokkal viszont a gyártó láthatóan igyekszik nagyot gurítani: a fő kamerában ugyanis egy ütős, 48 megapixeles Sony IMX586 érzékelő dolgozik, amely felbontásban legalábbis a tavalyi Huawei csúcsmodellek 40 megapixelére is rálicitál. A fő kamera mellett egy 3D ToF (Time-of-Flight) kamera figyel, amely a különböző objektumokat hivatott térben felismerni azáltal, hogy leméri mennyi ideig tart a fénynek a kamerától az adott tárgyig eljutnia, majd visszatérnie a szenzorhoz. A megoldás különböző fotó- és videómanipulációs funkciókhoz, illetve akár gesztusvezérléshez is bevethető az eszközön. Az előlapon sem fogta magát vissza a Huawei-Honor, a 4,5 milliméter átmérőjű kameralyukban egy 25 megapixeles szenzor található - a konstrukciót, amely a szélesebb-keskenyebb notch-ok helyett csak egy nettó kamerányi helyet foglal el az értesítési sávból, jó eséllyel még sok más gyártónál is láthatjuk majd az idei év során.

A Huawei ismert szoftveres megoldásai természetesen a View20 kameráihoz is megérkeztek, mint a videóknál a háttér fekete-fehérré alakítása valós időben, vagy a HiVision, amely gépi tanulás segítségével ismeri fel a kamera elé tett tárgyakat, ételek esetében azok kalória- és tápanyagtartalmát is kiírva. Utóbbival már a Huawei Mate 20 Pro esetében is találkozhattunk, ugyanakkor teljes diétát még nem érdemes a funkcióra építeni, az összetettebb ételek felismerésével a rendszer még küzdött - legalábbis a tavalyi csúcsmodellnél.

A telefont egy kövér, 4000 mAh kapacitású akku hajtja, amely gyorstöltéssel fél óra alatt nulláról 55 százalékra tölthető. A készülék többféle, színátmenetes hátoldallal is elérhető lesz, amelyek érdekessége, hogy nanolitográfiával kialakított textúrája V-alakban veri vissza a fényt. A Honor hagyományosan jó ár-érték arányú készülékeiről ismert, ennek megfelelően a View20 is jóval olcsóbb, mint a hasonló vassal szerelt Huawei csúcsmodellek - így sincs szó azonban filléres készülékről, a telefon hazánkban bruttó 210 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron kerül piacra.