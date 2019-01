Egymilliárd dollárért adja el telematikai részlegét a TomTom

Megválik telematikai üzletágától a TomTom, a vállalat inkább fő csapásirányára, a navigációs szolgáltatásokra fókuszálna, ezért a divíziót a Bridgestone-nak adja tovább - 1 milliárd dollárért. A navigációs cég mintegy 670 alkalmazottat tömörítő telematikai részlege alá tartozik egyebek mellett a cég flottamenedzsment rendszere, amely valós idejű információkkal szolgál az egyes járművek földrajzi helyzetéről. A megoldást számos iparágban használják, az építőipartól, a teherszállításon át egészen a sürgősségi szolgáltatásokig - azt összesen 49 ezer ügyfél veszi igénybe, több mint 861 ezer járművön. A vállalat szerint ezzel az övé - illetve hamarosan a Bridgestone-é - Európa legnagyobb telematikai szolgáltatása.

A divízió most egész pontosan a Bridgestone Europe leányvállalathoz kerül, az 1 milliárd dolláros tranzakció pedig várhatóan az idei második negyedévben zárul le, ha arra a felelős szabályozók is rábólintanak. A telematikai megoldás birtokában a gumiabroncs-gyártó Bridgestone a Mobility as a Service, röviden MaaS szegmensébe akar belépni. A telematikai szolgáltatásból a vállalat rengeteg adatot gyűjthet be, a cég szerint az abban résztvevő járművek naponta mintegy 200 millió adatpontot kommunikálnak. A nagy mennyiségű információt a gyártó a gumiabroncsok tervezésében is felhasználná, továbbá a gumikhoz prediktív karbantartási szolgáltatást is nyújtana a flottakezelőn keresztül - azaz a gyűjtött adatok alapján az elhasználódáshoz közelítő abroncsokat még a tényleges meghibásodás előtt cserélné.

Ezzel párhuzamosan a TomTom a szolgáltatás eladásával inkább központi üzletágára, a navigációra és térképszolgáltatásra fordítaná a figyelmét. A cégnek egyre komolyabb ellenfelekkel kell szembenéznie a piacon, mint a HERE vagy a Google, amely a telefonok mellett egyre több autóban is helyet talál. A Google legutóbb tavaly szeptemberben a Renault-Nissan-Mitsubishi trióval egyezett meg, eszerint a hármas új autóiban a Google Maps szolgáltatását veszi igénybe - de már a Volvóval is van hasonló megállapodása.

A TomTom ezért gőzerővel igyekszik magát vonzóvá tenni az autógyártók mellett az androidos és iOS-es fejlesztők számára is: a cég tavaly ősszel ingyenessé tette a TomTom Maps API térképes és forgalmi adatait, hogy azt minél több fejlesztő kezdje el használni. Ez persze kifejezetten a fenti két adatra vonatkozik, az átcsábított fejlesztőknek a térképes keresésért és navigációért már fizetniük kell - a vállalat díjszabása itt már az általános díjszabáshoz igazodik.

A mostani megállapodás 1 milliárd dolláros összegéből a Reuters szerint a vállalat 750 milliót a részvényeseknek továbbít majd, 160 milliót pedig a térképes és navigációs technológiák fejlesztésébe forgat vissza. A telematikai üzletág a cég bevételeinek közel ötödéért felelt.