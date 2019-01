Korlátozza a WhatsApp az üzenetek továbbküldhetőségét

Globálisan is öt alkalomra csökkentette a WhatsApp egy üzenet továbbításának a lehetőségét a korábbi húsz helyett. A korlátot a Facebook leányvállalata először Indiában vezette be tavaly júliusban az álhírek és pletykák terjedésének megakadályozására az üzenetküldő szolgáltatásban, most pedig a cég ennek még szélesebb körű bevezetése mellett döntött, amit Victoria Grand kommunikációért és szabályozásért felelős igazgató Jakartában jelentett be, ugyanis áprilisban Indonéziában tartanak majd választásokat - számol be róla a Reuters.

Az utóbbi időben a havi 1,5 milliárd felhasználóval rendelkező WhatsAppnak sok problémával kellett megküzdeni az álhírek, a manipulált fotók, a kontextus nélkül közzétett videók és az audio hoaxok miatt, amelyeknek eredetét sem lehetett kideríteni. A platform a tavaly októberi brazil választásokon is központi szerepet kapott, mivel a vádak szerint a szélsőjobboldali jelölt és végül meg is választott elnök az üzenetküldő megoldást használta a másik jelölttel kapcsolatos hamis információk, összeesküvés elméletek terjesztésére - bár tagadja a vádakat. A The New York Times szerint például a politikai csoportokban megosztott ötven legnépszerűbb fotónak legalább a fele félrevezető volt, azaz a környezetéből kiragadott vagy teljesen hamis.

Valójában azonban az ötszöri üzenettovábbítási lehetőség még mindig nem olyan nagy korlát, mivel továbbra is lehet a bejegyzéseket csoportoknak is küldeni - egy "továbbított üzenet" címkével. A csoportokban megmarad a korábbi korlátozás, amely szerint elméletileg egyszerre legfeljebb 256 főt tartalmazhatnak, vagyis az üzenetküldési limit következtében még így is 1280 ember láthatja majd ugyanazt a továbbított üzenetet a platformon. Ez viszont kétségkívül kevesebb a 20 továbbított üzenettel potenciálisan elérhető 5120 főhöz képest. Ráadásul WhatsAppon az információk máshogy terjednek mint például Facebookon, hiszen a titkosítás következtében még tényszerűség-ellenőrzők sem tudják vizsgálni az átküldött üzeneteket.

Mégis úgy tűnik, hogy Indiában azért bevált az üzenettovábbítási korlátozás módszere, bár a cég nem árult el pontosabb adatot, hogy ezzel az álhíreket mennyire sikerül visszaszorítani a platformon - a továbbított üzenetek mennyisége azonban valóban csökkent a BBC-nek nyilatkozó szóvivő szerint, ami segít a WhatsAppnak inkább a privát üzenetküldésre fókuszálni a közeli ismerősökkel. Továbbá a Facebook ezzel jelezheti majd a próbálkozást például az Európai Bizottság felé, hogy a szolgáltatásaiban tovább halad az álhír-kérdés megoldása felé, még ha a módszer nem is bizonyítottan tökéletes. A korlátozást tartalmazó frissítést a WhatsApp a héten kezdte kiadni világszerte a készülékekre, amelyet először az androidos felhasználók kapnak meg.