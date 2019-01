Közös akkugyártó vállalatot alapíthat a Toyota és a Panasonic

Közös akkumulátorgyártó spinoff vállalatot hoz létre a Toyota és a Panasonic a Nikkei Asian Review értesülései szerint, amelyben kifejezetten elektromos autókba szánt, nagy kapacitású telepeket készítene. A cégek egyelőre hivatalosan nem erősítették meg az értesüléseket, a lap forrásai szerint azonban a leánycég 2020-ban rajtol, abban a Toyota éppen csak többségi, 51 százalékos tulajdonrészt kap, míg a Panasonic 49 százalékért felel majd.

A bejelentés igazi érdekessége, hogy a páros még a 2020-as évek elején olyan nagy kapacitású akkuk tömeggyártásába fogna, amelyek kapacitása a jelenleg a hibrid autókban használt telepekének nem kevesebb mint ötvenszerese. Az akkumulátorokkal a duó a Toyota saját autói mellett partnerét, a Mazda Motort, illetve leányvállalatát, a Daihatsu Motort, valamint a Subarut is célba venné, de a jelenleg Panasonic akkukkal dolgozó Honda Motort is az új technológia használatára bátorítaná. Az értesülések egyébként illeszkednek a 2017-ben közzétett jelentéshez is, amely szerint a Toyota 2020 környékén rukkolna elő az új generációs akkutechnológiával -, de a két cég már két éve is készített egy megvalósíthatósági tanulmányt egy potenciális közös akkugyártó leánycég létrehozásáról.

A közös vállalat a források szerint a gyártás mellett kutatás-fejlesztést is végez majd, a következő generációs akkuk piacra viteléhez, egyebek mellett a régóta pletykált szilárdtest akkumulátorokra fókuszálva. A szilárdtest akkumulátorok komoly áttörést hozhatnak az elektromos autók piacán, miután a technológia kisebb és könnyebb telepek gyártását teszi lehetővé, amivel számottevően növelhető a járművek hatótávolsága.

A megoldás a hagyományos lítiumionos telepekkel szemben, nevének megfelelően szilárd elektrolitokat és elektródákat használ. Az ilyen eszközök nem csak nagyobb energiasűrűséget produkálnak, azaz kisebbek és könnyebbek, de gyorsabban tölthetők és élettartamuk is jelentősen nagyobb a jelenleg használt megoldásokénál. A kisebb méret egyébként részben annak köszönhető, hogy a lítiumionos akkuk esetében a cellák között aránylag vastag, 20-30 mikronos elválasztókra van szükség, míg ez az érték a szilárdtest telepeknél mindössze 3-4 mikron. Ugyancsak fontos előny, hogy a megoldás kiküszöböli a lítiumionos akkuk gyúlékonyságát, így sokkal biztonságosabb üzemeltetést ígér, sőt a hidegnek is jobban ellenáll, így a telepek szélsőségesebb hőmérsékleti-időjárási körülmények között is jobban teljesítenek.

A telepek kapcsán a hagyományos lítiumionos telepekhez képest akár duplázott kapacitásról beszélnek a szakértők, ez ugyanakkor még mindig nagyon messze áll a Nikkei forrásai által emlegetett, ötvenszeres ugrástól - utóbbit tehát érdemes némi egészséges szkepticizmussal kezelni. Az együttműködés mindenesetre mindkét fél számára gyümölcsöző lehet, a Toyota ugyanis elemzők szerint főként a magas akkumulátorárak miatt maradt le az elektromos autók piacán riválisaival szemben, amelyeken a partnerséggel jó eséllyel faragni tudna, a Panasonic pedig a fejlesztésekhez kapcsolódó befektetési költségeken spórolhat, illetve szélesebb ügyfélkört érhet el az összeborulással.