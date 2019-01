Petíciós funkcióval rukkolt elő a Facebook

Újabb közösségépítő funkciót indít a Facebook mostantól kezdve az Egyesült Államokban, amellyel elméletileg különböző helyi ügyekhez lehet támogatókat gyűjteni, akár a civil szervezeteknek vagy bármely magánszemélynek. Bár a Community Actions (Közösség kezdeményezések) a közösségi óriás által hangoztatott érvek szerint újfent a közösségépítést, a jelentőségteljes kommunikációt és a jó ügyeket szolgálja, de a funkciót részletesebben bemutató TechCrunch is hangoztatja ezzel kapcsolatos kételyeit.

Bárki indíthat saját petíciót a Facebookon a saját ügyének megnevezésével, leírásával, fotójával és egy megjelölt hatósággal vagy intézménnyel. A közösségi oldal példaként említi a létrehozható közösségi ügyekként egy helyi művészeti központ építését vagy a könyvtárhoz vezető út biztonságosabbá tételét, például gyalogátkelőhely felfestését, rámpák és stop-táblák kihelyezését.

Így természetesen a rendszer elsősorban mindenkinek a közelében meghirdetett petíciókat emelné ki, és a felhasználók bármelyiknél jelezhetik a támogatásukat egy gombnyomással, miközben megosztják az ügyet a saját hírfolyamukban is. Innentől kezdve a támogatók hozzászólhatnak az ügyek hírfolyamához, láthatják a kezdeményezést szintén támogató közeli ismerőseik és közéleti szereplők nevét - viszont a többi támogatót nem. Ezenkívül pedig a kezdeményezések ellenzői is felszólalhatnak, jelezhetik ellenérzésüket, és ellen-petíciót indíthatnak.

Felmerülhet azonban, hogy a felhasználók ezt a funkciót sem éppen a "rendeltetésének megfelelően" vennék igénybe. Nem látszik különösebben olyan gát, ami miatt a felhasználók ne tudnának például szélsőséges, megosztó témákról szóló petíciókat indítani. Továbbá előfordulhat, hogy egy ügy ellenzői is megtévesztésből támogatnák az ügyeket, hogy aztán hozzászólhassanak a beszélgetésekhez, és szítsák a feszültséget. A Facebook szóvivője kifejtette, hogy az ellenőrzés céljából algoritmusok is fogják figyelni a funkciót, de emellett a moderátorok is manuálisan felfüggeszthetik vagy a felhasználók bejelenthetik a szabályt sértő bejegyzéseket. A szóvivő hozzátette, hogy a tesztidőszakban egyáltalán nem tapasztalt a csapat problémát, és a reményeik szerint a funkció a jövőben a felhasználói szokásoknak megfelelően fejlődik majd.

Ezzel a megoldással lényegében a közösségi óriás a change.org vetélytársaként szeretne fellépni, amely jelenleg 250 millió felhasználóval rendelkezik. A Facebook határozott előnye a havi 2,2 milliárdos felhasználói bázisa, akiknek így nem kellene egy külső oldalra regisztrálni egy petíció indításához vagy a támogatásuk jelzéséhez. Egyelőre azonban a funkció bevezetése csak az Egyesült Államokban indul a héten, és nem lehet tudni, hogy a közösségi óriás mikor vezeti azt be globálisan vagy legalábbis az európai országokra kiterjedően.