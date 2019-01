Év végén leáll a Windows 10 Mobile támogatása

Jó eséllyel senkit nem ér hidegzuhanyként a Windows Phone, pontosabban a Windows 10 Mobile halála: a cég már jó ideje mélyen hallgat a rendszer kapcsán, a rendszer fejlesztésének leállítását félhivatalosan már 2017-ben is megerősítette, tavaly ősszel pedig az UWP-s Office Mobile appok fejlesztését is leállította. Most a Microsoft, mint azt a Thurrott elcsípte, tájékoztatót is közzétett a mobilos rendszer támogatásának végéről.

Eszerint a Windows 10 Mobile felhasználói idén december 19-től semmilyen biztonsági frissítést, egyéb javítást vagy támogatást nem kapnak majd a rendszerhez - legalábbis ingyen. Ahogy a cég kitér rá, nincs kizárva, hogy harmadik felektől származó, fizetős támogatási programok továbbra is elérhetők lesznek, ugyanakkor a publikus támogatást a Microsoft év végén teljesen elvágja. December 19-ig mindenesetre a 1709-es verzió még kap frissítéseket - a 1703-at futtató eszközök, mint a Lumia 640 és 640 XL modellek azonban csak június 11-ig számíthatnak rá. A telefonokról készített automatikus vagy manuális biztonsági mentések a támogatás végétől számított 3 hónapig lesznek elérhetők. A fényképfeltöltések és hasonló szolgáltatások várhatóan további 12 hónapig működ(het)nek a cég szerint.

Noha a vállalat szerint a támogatás végét követően a Microsoft Store tovább működhet a telefonokon, a cég mindenkinek azt javasolja, váltson Android vagy iOS platformra. Ezt már csak azért is érdemes minél előbb megtenni, mert a biztonsági frissítések híján a támogatás végével a Windows 10 Mobile-t futtató telefonok fokozott veszélynek lesznek kitéve. A lépés a vállalati felhasználókra is vonatkozik, noha a Microsoft azt ígéri, év végéig segít majd nekik a sikeres migrációban Android vagy iOS platformra.

A támogatás megszűnése várható volt, Joe Belfiore, a vállalat Experiences and Devices részlegének igazgatója már 2017 októberében közölte Twitteren, hogy a Microsoft nem fejleszt többé új funkciókat a platformra, illetve új hardver piacra dobását sem tervezi. Belfiore tweetje kapcsán korábban részletesen megemlékeztünk, a szebb napokat is látott platformról, azóta viszont formálisabb tájékoztatást az elmúlt másfél évben egyáltalán nem adott a Microsoft a rendszer sorsáról, egészen mostanáig. A megmaradt Windows 10 Mobile felhasználók tehát 1709-es verzió esetében december 19-ig, a 1703-as kiadással pedig június 11-ig számíthatnak a frissítésekre - jobb lesz tehát minél előbb elkezdeni a barátkozást a két nagy mobilos platform valamelyikével.