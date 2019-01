Már 139 millió előfizetőt számlál a Netflix

Felemás eredményeket produkált a Netflix a 2018-as negyedik negyedévi pénzügyi jelentése szerint, ezért a részvényárfolyam 2 százalékot csökkent a kereskedés utáni órákban. A bevétel 27,4 százalékos növekedéssel 4,19 milliárd dollárt ért el, ami egy kicsivel kevesebb az elemzők 4,21 milliárd dolláros elvárásához képest. A nettó profit pedig ezúttal 134 millió dollár, ami az elmúlt negyedévekhez képest jóval kisebb összegnek számít, beleértve az egy évvel ezelőtti 186 millió dollárt is. A cég megemlíti a befektetői levélben, hogy az árfolyamhatás nem kedvezett a bevétele jelentős részét nem dollárban szerző vállalatnak.

Összességében jól látszik, hogy a vállalat az elmúlt időszakban inkább az eredeti tartalmak gyártására fókuszált, amibe hatalmas összegeket fektetett. A jövőre nézve viszont a cég terve a saját tartalmak számának "szignifikáns növelése" és eközben a bevételek növelése is az üzemi eredményhányad javítása érdekében. A tavalyi negyedik negyedéves üzemi eredményhányad ugyanis csak 5,2 százalékosra sikerült, bár a teljes 2018-as évre hozza a tervnek megfelelő 10 százalékot, amit jövőre viszont a cég 13 százalékra szeretne emelni.

A bevételek javítása érdekében ezért a múlt héten a Netflix előfizetői árat kezdett emelni az Egyesült Államokban és több latin-amerikai országban, ahol az egy képernyőre igénybe vehető alapszolgáltatás havi 8-ról 9 dollárra nő, a standard két képernyős előfizetés havi 11-ről 13 dollárra nő, a prémium pedig 14-ről 16 dollárra. Az árakat a cég több szakaszban emeli, a meglévő előfizetőkhöz a következő hat hónapban érkezik meg, de az új előfizetők már a frissített árlistával szembesülnek. Az utóbbi időben egyébként több áremelés is történt, a tavalyi negyedik negyedévben Kanada és Argentína kapott emelt árakat, előtte pedig Japán. Egyelőre a cég nem írt arról, hogy a többi régióban, például Európában következik-e majd áremelés. Mindenesetre az amerikai előfizetői díj emelkedés sokat lendíthet majd a bevételen a következő egy-két negyedévben, és hogy most már a Netflix globálisan elkerüli az App Store-nak fizetett díjakat.

A lényeg viszont az előfizetői bázis bővülése, amelyben a Netflix elég jó eredményeket tud ismét felmutatni. Összesen 8,8 millió újabb fizető felhasználót vonzott be a tavalyi negyedik negyedévben, amelyből 1,5 millió érkezett az Egyesült Államokból és 7,3 millió a többi régióból. A növekedést pedig jórészt valószínűleg a saját gyártású tartalmak idézték elő, mint például többek közt a Black Mirror: Bandersnatch, amelyben a cég az interaktív filmnézéssel kísérletezett "több ezer lehetséges útvonalon" és többféle filmvégződésen keresztül. A vállalat szerint a film jó példát mutatott arra, hogyan lehet a technológiát és a szórakozást vegyíteni a videós történetmeséléshez, és nem titkolt célja a jövőben több ilyen "interaktív projektet" is létrehozni.

Jól nézettek az eredeti tartalmak

Ezúttal a Netflix az egyes filmek és sorozatok kapcsán is megosztott néhány nézőszámadatot a befektetőkkel, amire korábban nem volt példa. A cég közlése szerint csak akkor számít megtekintettnek egy filmet, ha a felhasználó már 70 százalékát megnézte a műsornak. A különböző bekötött szemű kihívásokról is ismert netflixes Bird Box film például az első négy hétben 80 millió háztartásban játszották le a streaming platformon keresztül. A "You" és a brit eredetű "Sex Education" pedig több mint 40 millió háztartásba fog eljutni az első négy hétben a becslés szerint. A mozikban is vetített ROMA című filmet pedig már több mint 900 egyedi vásznon vetítették le világszerte.

Ezekkel a számokkal szeretné a szolgáltató bizonyítani a befektetőknek, hogy az eredeti tartalmai is elég népszerűek, ezért a jövőbeli siker nem függ a külső filmes stúdióktól - mutat rá a TechCrunch. Azért is fontos a Netflixnek hangsúlyozni ezt a szempontot, mivel a Disney idén bontja fel a szerződését a videostreaming céggel, és indít saját konkurens megoldást.

A konkurenciára a cég bővebben és konkrétabban is kitért a befektetőknek szóló levélben, mely szerint a Netflix "kevésbé fókuszál a Disney+-ra, az Amazonra vagy másokra", hanem inkább a saját szolgáltatásának fejlesztésével elfoglalt. A cég közlése szerint az amerikai televíziós képernyő előtt töltött időből már 10 százalékot kiharap, azaz nagyjából 100 millió órát. Más országokban viszont még nem éri el ezt a szintet a szolgáltatás, amely ráadásul több platformon is jelen van, így többféle konkurenssel versenyez. Szemléletes példa, hogy a Netflix inkább a Fortnite versenytársának érzi magát mint az HBO-nak, és a játékkal szemben egyelőre alulmaradt.