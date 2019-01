Élesítette Desktop App Assure szolgáltatását a Microsoft

Kevesebb mint egy év van csak hátra a Windows 7 támogatásának végéig, a Microsoft pedig igyekszik minél lendületesebben terelni a felhasználókat, főleg a vállalati szegmensben, a Windows 10 felé. A folyamat már halad, ugyanakkor a következő egy évben még bőven lesz vele feladat: a redmondi óriás szerint jelenleg a kereskedelmi Windows kiadások havi aktív felhasználóinak valamivel több mint fele migrált eddig Windows 10-re.

Persze sokan még ilyenkor is vonakodnak az átállás kapcsán, elsősorban a különböző vállalati alkalmazások lehetséges kompatibilitási problémái miatt az új rendszerrel. A cég a hasonló aggodalmakat a napokban elrajtolt Desktop App Assure szolgáltatással igyekszik eloszlatni. A tavaly ősszel, a vállalat Ignite konferenciáján bejelentett megoldáson keresztül a Microsoft garantálja, hogy ha egy alkalmazás nem működik megfelelően Windows 10 alatt, segítséget nyújt a probléma kezelésében a Windows 10 vagy az Office 365 ProPlus kapcsán, egészen addig, amíg az meg nem oldódik. A szolgáltatás a Microsoft FastTrack rendszerét használja, ebben kell támogatási ticketet létrehozni, majd erre reagál a Microsoft belsős szakembere. A Desktop App Asure a Windows 10 Education és Enterprise kiadások mellé ingyenesen érhető el.

A vállalat magabiztos, kapcsolódó posztja szerint nem lesz átfogó igény a szolgáltatás használatára. Az előnézeti verzióban tavaly október óta elérhető megoldást az érdeklődő ügyfelek összesen mintegy 41 ezer alkalmazásuk közül 7 ezer esetében vették igénybe potenciális kompatibilitási problémák miatt, miután azonban a Microsoft szakemberei megvizsgálták azokat, kiderült, hogy csak 49 esetében volt szükség tényleges segítségre. A vállalat szerint ráadásul sok appnál már az ügyféllel való első kapcsolatfelvétel során sikerült megoldani a felmerült problémákat. A sikereken felbuzdulva a cég már az eredetileg ígért februári rajt előtt, január 14-ével elérhetővé tette a Desktop App Assure szolgáltatást.

A Microsoft szerint egyébként a Windows 7-es alkalmazások mintegy 99 százaléka módosítás nélkül is teljes mértékben kompatibilis az új kiadással, ahogy fogalmaz, a Windows 10 a vállalat eddigi "legkompatibilisebb" rendszere. Hogy a cégek a Windows 7 jövő január 14-i támogatásvesztésének közeledtével egyre inkább igyekeznek új rendszerre váltani, a PC-piaci trendek is jól mutatják, az elmúlt negyedévekben rendre az új verzióra, alatta pedig egyúttal új hardverre is frissítő vállalati felhasználók adtak lendületet az egyébként továbbra is zsugorodó szegmensnek.