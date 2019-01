Letölthető az Android Studio 3.3 stabil kiadása

Több kör béta után a Google kiadta az Android Studio 3.3 stabil verzióját. Az IDE fejlesztésében a cég Jamal Eason termékmenedzser blogposztja szerint erősen támaszkodott a felhasználói visszajelzésekre, amelyek alapján több mint 200 bugot gyomlált ki a legújabb kiadásban, továbbá számos kisebb csiszolást is elvégzett a szoftveren a jobb használhatóság érdekében. A kiadás ennek megfelelően nem az átfogó újításokra fókuszál, inkább a felhasználók korábbi fájdalmait igyekszik minél szélesebb körben orvosolni.

Persze akadnak azért fontos újdonságok, ilyen a Navigation Editor hivatalos támogatása. Utóbbi egy vizuális felületet biztosít, amelyen keresztül az appok különböző oldalai közötti navigáció egyszerűen felépíthető. A megoldás a Jetpack Navigation Component támogatásával is kiegészül. A felület kipróbálására már korábban is lehetőség volt előnézeti verzióban, most pedig a stabil kiadásba is lecsorgott.

Az Android Studio 3.3-ba a Jetbrainstől ismert Intellij 2018.2.2 is eljutott, amely már fejlettebb verziókezelés-integrációval, kódszerkesztői előnézetekkel, frissített ikonokkal és a MacBookokról ismert Touch Bar érintőkijelző-sáv támogatásával érkezik. A csomagból a frissített Kotlin 1.3.11 sem maradt ki, ahogy a C++-os Clang-Tidy támogatás sem. Utóbbival a statikus C++ kódelemzés könnyíthető meg, a különböző hibák, bugok automatikus kiszűrésével. A Google a Project Wizardot is átrajzolta, az egy sor új eszközt, programnyelvet és keretrendszert támogat - a felületről a fejlesztők az ismert projektmintákat érhetik el, a keresőóriás ígérete szerint egy jobban átlátható UI-n keresztül.

Ugyancsak hasznos funkció, hogy az Android Studio frissítésével lehetőség nyílik a kihasználatlan beállítási, és cache könyvtárak törlésére. Az IDE korábbi verziói előszeretettel szemetelték tele ilyenekkel a felhasználók meghajtóit, akiknek aztán manuálisan kellett azokat törölni, a Google azonban most feltakarít maga után. A kihasználatlan mappák törlésére a szoftver a frissítést követő első indításkor dob fel egy lehetőséget.

Az emulátor is izmosabb lett

Mindezeken túl az inkrementális Java-fordítás is fejlődött, a vállalat az új Andorid Studiót, illetve 3.3-as vagy újabb Android Gradle plugint használóknak rövidebb build időket ígér. De a tavaly rajtolt App Bundle alkalmazáskiadási formátum képességei is frissültek, ahhoz megérkezett az Instant Apps támogatása, azaz lehetőség van egyetlen Android Studio projektből összeállítani és kiadni Google Play Instant tartalmakat, egyetlen App Bundle-be csomagolva.

Az Android Studio frissítése a tesztelést is igyekszik egyszerűsíteni, az IDE-vel érkező Android Emulator 28.0-val már egyszerre több példányban is elindítható ugyanaz a virtuális androidos eszköz, amelyek a Google szerint minimális rendszererőforrásokat használnak. A cég az emulátorokban készített pillanatképek mentését és kezelését is optimalizálta, a snapshotok így nyolcszor gyorsabban menthetők mint korábban. A profilerek teljesítményén is javít a frissítés, azok használata közben a cég kétszeres ugrást mért belső tesztjei során a másodpercenkénti képkockaszámban.

Az Android Studio 3.3 tehát már letölthető, a fejlesztések részletes listájáért érdemes felkeresni Eason blogposztját. A Google természetesen a későbbiekben is számít a fejlesztők visszajelzéseire a felmerülő problémák, igények kapcsán.