Dönthető kijelzős all-in-one-nal csábítja a grafikusokat a Lenovo

Nem fogyott el a Lenovo CES-es lendülete a napokban bejelentett új ThinkPad X1 Carbonnal és gamer gépekkel, a vállalat az expóra egy dizájnereket célzó asztali all-in-one géppel is készült. A Lenovo Yoga A940 néven piacra kerülő eszköz a Microsoft Surface Studióját idézi, a hardver ugyanis a készülék talpában kapott helyet, a méretes érintőkijelző pedig tetszés szerint ledönthető az érintőtollas rajzoláshoz.

A 16:9-es képarányú IPS érintőkijelző 27 hüvelykes, és 4K, azaz 3840x2160 pixeles, illetve 2560×1440 pixel felbontású kivitelben is elérhető lesz. A panel egészen 28 fokig ledönthető, és a Wacom érintőtollas beviteli technológiáját is támogatja. Ehhez a cég Active Pen stylusát mellékeli a géphez, amelynek egy bölcsőt is kialakított a billentyűzet jobb oldalán elhelyezett vezeték nélküli töltőpadon - mert hogy vezeték nélküli töltő is tartozik az eszközhöz, ez utóbbival a ráhelyezett okostelefont, okosórát vagy egyéb, a Qi szabványt támogató eszközt is tölthetünk, ami kifejezetten jó kényelmi funkció. A talpon a billentyűzetnek is dedikált helye van, ledöntött kijelzővel ide tehető félre a mellékelt klaviatúra, hogy ne az asztalon foglalja a helyet.

Nem a képernyő-döntögetés az egyetlen inspiráció amelyet a cég a Surface Studiótól merített, a kijelző oldalára egy kezelőtárcsa is került, amelyhez különböző funkciók rendelhetők az Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom és hasonló szoftverekben. A tárcsa igény szerint az eszköz jobb és bal szélére is rögzíthető, a géphez pedig USB-A csatlakozón keresztül kapcsolódik. A panel fölött elhelyezett kamerákba továbbá jelenlét-érzékelés is került, ha felhasználó távozik a gép elől, a kijelző automatikusan elsötétül - de a szenzorokkal akár a háttér is elmosható videohívások közben. A gép mindezek mellett Alexa és Cortana integrációval érkezik.

A talapzatban lévő hardvernél egészen hatmagos Intel Core i7-8700 processzorig tekerhetjük a potmétert, amely mellé akár 16 gigabájt DDR4 RAM, illetve 1 terabájtos merevlemez választható, de a diszkrét grafikának is jut hely az eszközben, egy 4 gigabájt GDDR5 memóriával szerelt AMD Radeon RX560 formájában. A talp oldalán két darab hagyományos USB 2.0 aljzat és egy memóriakártya-olvasó kapott helyet, hátulján pedig egy Tunderbolt támogatással szerelt USB-C aljzat, négy hagyományos USB 3.0 csatlakozó, egy Ethernet és egy HDMI port is elfért. A Yog A940 Windows 10 Home rendszerrel érkezik, és várhatóan márciusban kerül a boltokba, nettó 2350 dolláros indulóáron, amely bár nem filléres, azzal a cég az első generációs Surface Studiónak is alálicitál.