Tűzoltásra született a Radeon VII videokártya

Az AMD ígérete szerint legújabb csúcskártyája a GeForce RTX 2080 tempójára képes, vagyis hiába a lényegesen fejlettebb gyártástechnológia (7 nanométer vs. 12 nanométer), az Nvidia legerősebb GeForce kártyájának számító RTX 2080 Ti-t borítékolhatóan nem fogja beérni a Radeon VII. Az AMD számára ugyanakkor az RTX 2080 szintje is nagy előrelépés lenne, hisz már a konkurens hét elején bemutatott középkategóriás kártyája, az RTX 2060 is elkezdte csipegetni a mindeddig csúcsot jelentő Vega 64 hátsóját. Vélhetően emiatt, vagyis az Nvidia egyre nagyobb nyomására kellett konzumer köntösbe is beöltöztetni az alapvetően nagyvállalati piacra tervezett 7 nanométeres Vegát.

A lapka ugyanis nem csak a piac első 7 nanométeres GPU-ja, hanem a TSMC csíkszélességén ez eddig legyártott messze legnagyobb chipdizájn is. A piacra került legnagyobb lapka az új iPadekben teljesítő Apple A12X, amely 122 mm² területű. Ennél az új Vega 20 2,7-szer nagyobb a maga 331 mm²-es területével, amely egy ilyen, viszonylag fiatal technológiánál sok hibás lapkát, na meg rendkívül magas gyártási költségeket jelent. Nem is csoda, hogy a Radeon VII-re felkerült verzióban négy darab CU-t (Compute Unit) letiltott az AMD, amely az 14 nanométeres Vegához mérten kevesebb, 3840 darab aktív végrehajtóegységet eredményezett. Ezt a 7 nanométernek hála magasabb órajellel kompenzálhatta a tervezőcég, az 1800 MHz-es maximális érték az előd frekvenciájánál 16,4 százalékkal magasabb.



Az előrelépés másik része a backend bővítéséből származik. A már többször szűknek bizonyult 64 darab ROP-ot a duplájára, 128 darabra emelte a tervezőcég. Erre azért is volt szükség, mert a GPU-hoz a korábbi kettő helyett már négy darab HBM2 memóriachip kapcsolódik. A 2 Gbps-os tempóra belőtt chipek kereken 1 TB/másodperces sávszélességet, illetve 16 gigabájtos tárkapacitást nyújtanak. Ilyen téren tehát még a GeForce RTX 2080 Ti-t (sőt, még a Titan RTX-et is) felülmúlja a Radeon VII, ám a sokkal magasabb számok nem eredményeznek sokkal nagyobb tempót a játékok alatt. A kimagasló memóriás teljesítmény ugyanis a nagyvállalati piacra szánt Radeon Instinct MI60 és MI50 modelleknek hála került a GPU-ba, a költséges kiépítést a Radeon VII egyszerűen megörökölte. Ez ugyanakkor egy jó marketingeszköz, hisz az RTX 2080-on csak 8, a 2080 Ti-n pedig "csak" 11 gigabájt memória van, tehát a partnerek vélhetően nagybetűvel jelölik majd a termékek dobozán a 16 gigabájtos kapacitást.

A célpiac szempontjából nem történt érdemi változás a grafikus mikroarchitektúrában, az AMD csupán a nagyvállalati piac igényeihez mérten próbálta kipofozni a Vegát. Ez a duplapontosságú lebegőpontos (FP64), illetve az alacsonyabb pontosságú egészszámos (INT8, INT4) végrehajtást érinti, amelyből garantáltan nem profitálnak majd a játékok. Ez azt is jelenti, hogy a Radeon VII nem támogatja az Nvidia által babusgatott ray tracinget, illetve ennek DirectX-es implementációját. Említésre érdemes, hogy az AMD letiltotta a PCIe 4.0 és az Infinity Link támogatást, ezeket (vagy inkább csak előbbit) a következő generációra tartogatja a cég, hisz egyelőre nincs a piacon olyan PC-s platform (processzort és alaplap), amely mindezt képes lenne kihasználni.

Mire lesz ez elég?

Az AMD saját mérései szerint új csúcskártyájának tempója a bő 4 hónapja bemutatott GeForce RTX 2080 szintjén mozog, azonban a pontosabb pozícióhoz most is érdemes megvárni a független teszteket. Ami már most bizonyos, hogy az RTX 2080 tudásban többet nyújt ray tracing támogatásának hála, igaz ennek vizuális hatása egyelőre megosztja a játékosokat. A felsőkategóriában rendszerint kevesebbet nyom a latban, de fogyasztás szempontjából is a GeForce a nyerő, amely így garantáltan hatékonyabb is. Az RTX 2080-ra 215 wattos TDP-t adott meg az Nvidia, miközben az Radeon VII várhatóan a Vega 64 disszipációját produkálja, ami nagyjából 300 wattot jelentene.

Mindez annyit tesz, hogy a Vega 10 esetében alkalmazott 14 nanométeres gyártástechnológiánál papíron kb. 60 százalékkal alacsonyabb disszipációt kínáló 7 nanométer sem tudott csodát tenni a Vegával. Ahogy elődje esetében, úgy az AMD most is kénytelen volt szuboptimális tartományba kitolni a lapka órajelét és feszültségét ahhoz, hogy az felvegye a versenyt az Nvidia egyik felsőkategóriás termékével, ez pedig csak tetézi a Vega alapvetően rossz hatékonyságát. Az AMD saját közlése szerint azonos fogyasztás mellett csupán 25 százalékkal sikerült növelni a számítási teljesítményt, ami az egy teljes node-ot jelentő gyártástechnológia ugrás fényében szimplán vérszegény.

Ennek fényében nem sok kérdőjel maradt a körül, hogy a Radeon VII-et a kényszer, pontosabban az Nvidia elmúlt pár éves, töretlen fejlesztési tempója szülte. Ugyancsak ezt erősíti az AMD tavalyi kijelentése, mely szerint a Vega 20 kizárólag a nagyvállalati termékként jelenik majd meg. Utóbbihoz, vagyis az akár több ezer dolláros gyorsítókhoz szokott piachoz szabta a GPU költségeit (nagy, 7 nanométeres lapka négy darab 4 gigabájtos HBM 2 chippel) a cég, így a Radeon VII nettó 700 dolláros árcímkéje nem hordozhat túl nagy haszonkulcsot, amely megpecsételi a régóta várt árverseny sorsát.