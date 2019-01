Szemkövetéssel jön az új HTC Vive Pro Eye headset

Két új VR-headsettel toppant be a CES-re a HTC, a konzumer elektronikai expón a vállalat új, asztali PC-khez szánt HTC Vive Pro Eye modelljéről, illetve a hordozható HTC Cosmosról is lehullt a lepel - utóbbi érdekessége, hogy egyaránt használható okostelefonokkal és PC-kkel is.

A Vive Pro Eye modell esetében a már piacon lévő Vive Próéhoz hasonló felszereltségere lehet számítani, egy fontos különbséggel: ahogy az eszköz nevéből is sejthető, az immár szemmozgás-követéssel is kiegészül. Ez fontos előrelépést jelent a cég számára, több szempontból is. Egyrészt a technológia valósághűbb képalkotást tesz lehetővé, a fókuszt valóban oda helyezve, ahová a viselő néz a virtuális térben - ami eddig visszatérő probléma volt a VR headseteknél - másrészt pedig megnyitja a kaput az úgynevezett foveated rendering eljárás előtt.

Utóbbi lényege, hogy a megjelenített tartalmakat az eszköz, illetve a csatlakoztatott PC azokon a területeken kisebb részletességgel jeleníti meg, amelyekre épp nem fordít figyelmet a felhasználó, az erőforrásokat a fókuszban lévő kijelzőrészekre tudja allokálni. A fejlesztésben a HTC egyébként az Nvidiával is együttműködik, ígérete szerint a cég RTX szériás videokártyáinál megismert variable shading megoldás is elérhető lesz a headseten, amely egyes shadereket így eltérő felbontással jeleníthet meg, több erőforrást hagyva a magasabb prioritású, részletgazdagabb shaderekre, ami szintén pozitív hatással lehet a komoly vasat igénylő VR-headsetek felhasználói élményére.

A készülék előlapján, akárcsak a tavaly bejelentett modellnél, két kamera figyel, az eszköz pozicionálásához, illetve az esetleges AR-alkalmazásokoz. A Vive Pro Eye továbbra is vezérelhető a vállalattól megismert kontrollerekkel, de bizonyos feladatok már egyszerűen a szemmozgással is elvégezhetők, mint például az egyes menük kezelése és a kívánt opciók kiválasztása. A headset egyébként a tavalyi Vive Próból ismerős hardvert hozza, szemeként egy-egy 3,5 hüvelykes, 1440x1600 pixel felbontású AMOLED kijelzővel, 90 hertzes frissítés mellett, 110 fokos látószöggel.

A fontos újításoknak azonban úgy tűnik - első körben legalábbis - nem a játékosok örülhetnek majd, ahogy az Engadget is rámutat, a CES-en a bevezetett technológiát demonstráló bemutatókat elsősorban vállalati környezetre hegyezték ki, illetve a Vive Pro Eye-t is elsősorban az üzleti felhasználók felé pozicionálja a gyártó. A vállalati fókusz persze nem meglepő, az az elmúlt egy-két évben már kiderült, inkább ez az a terület, ahol a VR sikeresebb tud lenni, (ezt többek között a BMW kutatás-fejelsztési központjában mi is láthattuk) a gamer szegmensben továbbra is várat magára a technológia jelentősebb elterjedése. A szemmozgás-követés bevezetéséből mindenesetre a későbbiekben mindkét terület profitálhat.

Hordozható, de nem önálló

A Vive Cosmosnál már jóval hangsúlyosabb a konzumer-fókusz, azt a szegmensre belépni készülő felhasználóknak szánja a cég, noha egyelőre nem sok részletet árult el az eszközről. A készüléken feltűnő különbség a konkurens megoldásokhoz képest, hogy a két előlapi kamera mellett annak oldalain is figyel egy-egy szenzor a hatékonyabb pozicionáláshoz, az eszköz továbbá ugyancsak dedikált kontrollerekkel vezérelhető.

A legfontosabb újítás azonban, hogy a Cosmos modell mind csatlakoztatott PC-vel, mind pedig okostelefonnal használható. Mint azt a HTC az Ars Technicának nyilatkozva megerősítette, a készülék mindkét eszközhöz USB-C kábellel csatlakozik - így a teljesen kábelmentes élményről sajnos le kell mondani, ez ugyanakkor vállalható áldozatnak tűnik a készülék sokoldalúságáért cserébe. A cég továbbá nem zárta ki, hogy a jövőben a PC-s használathoz vezeték nélküli adaptert is kiad. Jelenlegi formájában az eszköz érdekes átmenetet képez a Vive Focushoz vagy a konkurens Oculus Questhez hasonló, teljesen önálló, illetve a PC-s megoldások között. Persze miután egyelőre több részlet nem ismert a headsetről, kérdéses hogy milyen teljesítményt nyújt majd, főleg PC-hez csatlakoztatva - a gyártó mindenesetre ígérete szerint rövidesen további információkat is megoszt majd a készülékről. Egyelőre a pontos megjelenési dátumok is váratnak magukra, a cég csak annyit árult el, az új headsetek valamikor 2019 második negyedében kerülnek piacra.