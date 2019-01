Fontos újításokkal frissült a GitHub árlistája

Bejelentette a GitHub, hogy mostantól ingyenes és korlátlan mennyiségű repository jár azoknak a felhasználóinak is, akik nem fizetnek a szolgáltatásért. Az egyetlen fontos megkötés, hogy egy repón belül egyszerre csak három közreműködő lehet ebben az esetben. A vezérigazgató Nat Friedman tweetje szerint az ingyenes repository volt a legnagyobb kérés a felhasználók részéről, amelyet igénybe vehetnek magánprojektjeikhez, például egy állásjelentkezés gyakorlati feladatához, egy mellékprojekthez vagy egy fejlesztés kipróbálásához a nyilvános megjelentetés előtt - sorolja a GitHub blogbejegyzése. Emellett a publikus repository továbbra is térítésmentesen használható, bármennyi közreműködővel együtt, úgyhogy ebben a korábbiakhoz képest nincs változás.

Továbbá a korlátlan közreműködő igénybevételéhez és a kódellenőrző eszközökhöz a fejlesztők havi 7 dollárért fizethetnek elő a GitHub Pro (korábban GitHub Developer) csomagra. Sok felhasználó éppen a privát repository miatt fizetett a GitHubnak, hogy ne kelljen minden fejlesztését nyilvánosan közreadnia, úgyhogy a fejlesztők közül többen az eddigi csomag lemondása iránt kezdtek érdeklődni GitHubnál. A Help oldal szerint az előfizetési csomagok bármikor lemondhatók, de háromnál több közreműködő esetében az ingyenes előfizetéshez előbb le kell csökkenteni a projektben résztvevők számát.

A frissített GitHub előfizetői csomagok ezen az oldalon elérhetők

Az egyéni fejlesztőknek szóló Free és a Pro csomagon kívül, ha egy csapat szeretné igénybe venni a GitHub szolgáltatásait, akkor továbbra is választhatja fejlesztőnként havi 9 dollárért a Team csomagot, amelyben már a csoport- és felhasználókezelő eszközök, valamint a számlázás is megjelenik. A nyílt forrású projekteken dolgozó fejlesztők számára egyébként ez a csomag továbbra is ingyenesen elérhető.

A GitHub másik nagy bejelentése viszont, hogy az Enterprise csomagban egyesítette a korábbi Business Cloudot (mostantól Enterprise Cloud) és a GitHub Enterprise-t (Enterprise Server). Azaz a vállalatok dönthetnek, hogy felhasználónként havi 21 dollárért inkább saját maguk szeretnék hostolni a megoldást vagy a felhőt választanák hozzá, illetve a projektek összekapcsolásához használhatják a tavaly bejelentett GitHub Connectet. Az Enterprise megoldás pedig ezen kívül sok további lehetőséget kínál a nagyvállalatok számára, úgy mint az egyszerűsített fiókkezelés, SAML SSO, kiemelt támogatás és felhős használat esetében 99,95 százalékos SLA.

Majd a vállalatok fizetnek

A most már a Microsoft tulajdonában álló GitHub láthatóan inkább a vállalati felhasználók és az Azure-használóinak monetizálását tervezi a jövőben, ami a bejelentés másik feléből is látszik. Emellett pedig az ingyenes repókból úgy tűnik, hogy a vállalat nem a kisebb fejlesztőkből és csapatokból igyekszik hasznot húzni, amit a tweetek alapján a fejlesztők örömmel és a Pro előfizetések lemondásával fogadtak.

A változás legfőképp a GitHub konkurenseit érinthette negatívan, amelyek közül például a GitLab vezérigazgatója már egy külön bejegyzésben is kifejtette gondolatait. Sid Sijbrandij szerint a GitHubot részben a verseny is kényszeríthette erre a lépésre, mivel például a GitLab már kezdetektől ingyenes repót kínál, méghozzá korlátlan közreműködővel együtt - mint ahogy 5 felhasználóig a BitBucket is ingyenes. A GitLab reménye szerint a jövőben a fejlesztők egyszerre több különböző felhőt, és egyúttal több nyilvános felhőplatformot fognak igénybe venni párhuzamosan.