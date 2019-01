Gamer óriással és helyspórolós monitorral támad a Samsung

A felhozatalt a CRG9 néven rajtoló gamer-monstrum nyitja: a monitor 49 hüvelykes képátlóval és 32:9-es képaránnyal érkezik, ívelt kivitelben, 1800 milliméteres (1800R) rádiusszal. A VA panelhez a cég "dual QHD" felbontást ígér, azaz 5120x1440 pixel sorakozik rajta, a készülék továbbá HDR10 támogatással érkezik, maximális fényereje pedig 1000 nit. A támogatott funkciók között az AMD-től megismert FreeSync 2 is ott van, amely a frissítési ráták szinkronizálása mellett saját HDR pipeline-nal igyekszik csökkenteni a késleltetést. A monitorhoz egyébként a Samsung 4 milliszekundumos válaszidőt és 120 hertzes maximális frissítési gyakoriságot ígér.

Az eszközön két DisplayPort és egy HDMI csatlakozó is helyet kapott, egy USB 3.0 hubbal és 3,5 milliméteres audio jackkel egyetemben. A vállalat egyelőre nem árulta el, hogy mikor kerül piacra a gamereket célzó, ívelt CRG9, illetve annak pontos ára sem ismert, ugyanakkor nem lenne meglepő ha a csúcskategóriás eszköz árcédulája a nettó 1500 dollárt is meghaladná.

A koreai gyártó a tartalomkészítőket, az UR59C névre keresztelt 4K monitorral veszi célba. Erről a modellről a vállalat egyelőre nem árult el túl sok részletet, az mindenesetre kiderült, hogy egy 32 hüvelykes, 3840x2160 pixel felbontású kijelzőről van szó, 2500:1-es kontrasztaránnyal, kifejezetten vékony, 6,7 milliméteres házban, amelynek hátlapjára szövetborítás került. Ez a modell is ívelt, 1500R-es értékkel, noha ez nem biztos hogy előnyt jelent egy tartalomkészítőknek pozicionált készülék esetében. Akárcsak a fenti modell esetében, az árazásról a Samsung itt sem beszélt, jó eséllyel a jövő héten rajtoló CES-en derül majd ki, hogy az új kijelzők mikor és milyen árcédulával kerülnek piacra.

Végül de nem utolsó sorban a cég Space Monitor termékét is bemutatta, amelynél nem is annyira a kijelző, inkább a talapzat kialakítása az érdekes. Utóbbit a cég kifejezetten a lehető legtöbb hely megspórolására alakította ki az íróasztalon: az eszköz tartópillérének alján a klasszikus talpak helyett egy satut találunk, amellyel a monitor az asztal széléhez rögzíthető. A kijelző pozíciója ezután a panelt egyszerűen előrehúzva vagy hátratolva állítható, azt akár egészen ledönthetjük, hogy a panel alja elérje az asztalt, vagy teljesen fel is egyenesíthetjük, ilyenkor a tartókar és a monitor a fallal egy síkba kerül - a megoldás a Microsoft Surface Studio asztali gépére emlékeztet. A cég a kábelrendezésre is gondolt, a Space Monitor vezetékei a lábban lévő csatornában futnak.

Az eszköz két kiadásban is napvilágot lát, a 27 hüvelykes kiadás QHD, a 32 hüvelykes verzió pedig 4K panellel kerül piacra. A Space Monitorra már leadhatók az előrendelések, a kisebb modell nettó 400, a nagyobb verzió pedig nettó 500 dolláros áron lesz megvásárolható. Az eszközök várhatóan februárban kerülnek majd piacra.