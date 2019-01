A Xiaomi a viselhető eszközök piacának nagy nyertese

Az ázsiai csendes-óceáni térség hajtotta meg a viselhető eszközök piacát 2018 harmadik negyedévében: a szegmens értékesítései globálisan 21,7 százalékot nőttek az egy évvel korábbi eredményekhez képest, régió pedig a mintegy 32 milliós darabszám több mint felét hozta. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, amely a terület második legnagyobb piacának számít, csökkent az érdeklődés, ott 0,4 százalékkal kevesebb viselhető eszközt vásároltak - derül ki az IDC elemzéséből. Az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát tömörítő EMEA régió is szépen teljesített, derekas, 55 százalékos növekedéssel.

Brutális tempót diktál a Xiaomi

Az időszak nagy nyertese a Xiaomi volt, amely nem csak átvette a vezető pozíciót a Fitbittől, de majdnem le is körözte a gyártót. A kínai cég összesen 6,9 millió viselhető készüléket értékesített a 2018-as Q3-ban, ami ütős, 90,9 százalékos előrelépés a megelőző év hasonló időszakához képest. Ezzel a cég 7,8 százalékponttal növelte piacrészét, 21,5 százalékra. A sikerben a kelendő, olcsó Mi Band 3 okoskarperec, valamint a földrajzi terjeszkedés is komoly szerepet játszott, a cég Indiában és az EMEA régióban is egyre inkább megveti a lábát. A térnyerést jól illusztrálja, hogy bár a vállalat eladásainak bő 80 százalékáért jellemzően az anyaország felel, ebben az időszakban már csak az összes eladott eszköz 61 százaléka talált ott gazdára.

Az EMEA megcsáklyázása egyébként hatalmas sikersztori a Xiaomi számára, a cég a termékeit, elsősorban az említett Mi Band 3-at valósággal rázúdította a régióra, ahol ugyancsak piacvezető helyet szerzett magának a tavalyi harmadik negyedévben, a maga 1,15 millió eladott termékével. Ez mintegy 766,4 százalékos (!) növekedés a megelőző évhez képest, ami a 2017 Q3-as 3,1 százalékos piacrészt a térségben rohamtempóban 17,5 százalékra hizlalta. Ezzel a Xiaomi a régióban a TOP 5 minden szereplőjét maga mögé utasította.

Az Apple az időszakban a globális második helyet szerezte meg magának, 4,2 millió eladott termékével, ami 54 százalékos növekedést, illetve 2,8 százalékponttal nagyobb, 13,1 százalékos piacrészt hozott a cégnek. Noha a legfrissebb, Series 4 Apple Watch kifejezetten pozitív fogadtatásra talált, az időszak motorja a csökkentett árú Series 3 modell volt, ebből talált gazdára a legtöbb darab, a legújabb kiadás ezzel szemben csak az eladások mintegy 20 százalékát tette ki. A cég az EMEA-ban is hasonló növekedést produkált, 52 százalékkal adott el több eszközt mint egy éve, igaz a mintegy 990 ezer értékesített készülék itt csak a harmadik helyre volt elég, 15 százalékos piacrész mellett.

Épp csak lassította zsugorodását a Fitbit

A Fitbit eközben a világranglista harmadik helyére csúszott vissza, miután értékesítései 3,1 százalékkal visszaestek, így 3,5 milliónál álltak meg. Ezzel a cég piacrésze is 13,7-ről 10,9 százalékra olvadt. Az EMEA-ban a vállalat már szebb eredményeket produkált, noha piacvezető pozícióját itt sem tudta megtartani, a 2018-as Q3-ban a második helyre csúszott vissza. Itt eladott 1,12 millió eszköze mindenesetre 21,8 százalékkal több mint az egy évvel korábbi darabszám, a versenytársak, különösen a Xiaomi kíméletlen tempója mellett azonban a cég így is jócskán veszített piacrészéből, az 21,7-ről 17 százalékra esett vissza a térségben.

A globális negyedik helyet a Huawei szerezte meg, a kínai cég 1,9 milliós darabszámot produkált, 20,3 százalékkal többet mint egy éve - ez ugyanakkor nem volt elég rá, hogy a vállalat piacrészét megtartsa, az egy hajszállal visszaesett, 6-ról 5,9 százalékra. Viselhető eszközeivel a cégnek még nem igazán sikerült kitörnie Kínából, azok túlnyomó részét továbbra is hazai pályán értékesíti - az EMEA TOP 5-be így nem is jutott be a Huawei.

Igaz a rivális Samsungnak csak az ötödik helyet sikerült bezsebelni világszinten, a gyártó tekintélyes növekedést tudhat maga mögött, 91 százalékkal több, 1,8 millió eszközt adott el a 2018-as harmadik negyedévben, mint egy évvel korábban. Ez a piacrészre is pozitív hatással volt, az 3,6 százalékról 5,6-ra duzzadt, ami mögött az IDC szerint főként a Gear S3 okosóra, illetve a Gear Fit fitneszkarperec áll. Az EMEA térségben a cég már a negyedik helyre kapaszkodott fel, 800 ezer eladott készülékkel, ami szintén nagyon látványos, 89,6 százalékos növekedést jelent, illetve 10-ről 12,2 százalékra tolta fel a cég piacrészét a térségben.

Az EMEA ötödik helyezettje a Garmin, 650 ezer eladott eszközzel és 9,9 százalékos piaci részesedéssel. A cég, amely a globális listára nem jutott be, 12,1 százalékkal tudta növelni eladásait a térségben, ez ugyanakkor láthatóan kevés volt, hogy meggátolja a riválisokat az előzésben. A TOP 5-ről lecsúszott gyártók globálisan a piac 43 százalékáért felelnek, 13,7 milliós darabszámmal, ám ahogy az okostelefon-piacon, úgy itt is folyamatosan csökken ez az érték és egyre inkább a legnagyobb gyártók hajtják uralmuk alá a szegmenst. Ez a tárgyalt EMEA régióban még inkább tetten érhető, ott már csak a piac 28,4 százalékát teszi ki az egyéb kategória, 1,87 millió eladott eszközzel.