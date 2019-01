Kína a szerverpiacot is sikerrel ostromolja

Gyors ütemben gyarapodik tovább a szerverpiac - derül ki az IDC legutóbbi elemzéséből. A piackutató adatai szerint tavalyhoz viszonyítva 37,7 százalékkal, 23,4 milliárd dollárra duzzadt a teljes piac harmadik negyedéves forgalma, ami új rekord. Ezzel együtt az értékesített darabszám is nőtt 18,3 százalékkal, így összesen 3,16 millió különféle kiszolgáló kelt el 2018 július eleje és szeptember vége között. A szóban forgó negyedév ezzel egyhuzamban már az ötödik amelyben két számjegyű gyarapodást regisztrált az IDC.

A piackutató szerint a kiugró növekedés hátterében továbbra is az áll, hogy a nagyvállalatok számottevő része 2018-ban ért csereciklushoz, eközben pedig a nagyobb felhőszolgáltatók felől sem csökkent a kiszolgálók iránti kereslet. Az IDC szerint előbbi oka, hogy az elmúlt pár évben megjelent "következő generációs alkalmazások" jellemzően nagyobb erőforrásigénnyel bírnak, amit jobban felszerelt, drágább kiszolgálókkal lehet kielégíteni. Ez az oka annak, hogy az átlagos eladási ár is megugrott, nagyjából 14 százalékkal.

Jól bevett szokásához híven az IDC három főbb kategóriára bontva is publikálja a negyedéves értékesítéseket. Eszerint az alsóházban sorakozó különféle megoldásokból (volume servers) befolyt forgalom újfent tetemes mértékben, 40,2 százalékkal nőtt. Továbbra is ezek a termékek teszik ki a torta messze legnagyobb részét, a szóban forgó három hónapban az ilyen termékek 20 milliárd dollárt hoztak a gyártók konyhájára. Ennél valamivel kisebb, de ugyancsak csinos, 39,4 százalékos növekedést produkáltak a középkategóriás (midrange) termékek, ám ezekből még így is csak töredéknyi, mindössze 2 milliárd dolláros bevétel származott. Végül, de nem utolsó sorban a felsőkategóriás (mainframe), legdrágább megoldások jönnek, amelyek forgalma szerény 6,9 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra gyarapodott.

Sikeres a kínai ostrom



Ahogy ezt megelőzően, úgy a tavalyi harmadik negyedévben is az úgynevezett hyperscalerek, azaz a nagy felhős szolgáltatók, név szerint az Amazon, Facebook, Google, illetve a Microsoft generálta legnagyobb hajtóerőt. Ebből elsősorban továbbra is az ODM-szereplők (bérgyártók) profitálnak, ám az IDC szerint egyes OEM-ek is hasznot húznak a dinamikából. A növekedés legnagyobb nyertese most a kínai Inspur volt, amely kiugró, 156,5 százalékos gyarapodásával a harmadik helyre ugrott előre a gyártók rangsorában. A második legnagyobb növekedést is egy kínai gyártó, név szerint a Huawei produkálta. Az előző évhez képest 75,6 százalékot nőtt a vállalat kiszolgálókból befolyt forgalma, amely 1 milliárd dollárt, illetve egy ötödik helyet eredményezett a gyártók rangsorában. Ugyancsak említésre méltó, 67 százalékos gyarapodást mutatott a negyedik helyezett Lenovo, amellyel együtt a három nagy kínai szereplő összesített részesedése már 21 százalékra rúg.



A szóban forgó cégek tehát már egyre komolyabb fenyegetést jelentenek az amerikai szereplőkre, amelyek lényegesen szerényebb gyarapodást produkáltak. A 17,5 százalékos részesedéssel vezető Dellnek így sem kell panaszkodnia, a vállalat ugyanis pontosan harmadával növelte forgalmát, amely végül 4,09 milliárd dolláron állt meg. A Dellt továbbra is szorosan követő HPE/New H3C Group forgalma 14,8 százalékot javult, az ezzel elért 3,81 milliárdos összeg pedig egy 16,3 százalékos szeletre volt elég a tortából. Az IBM és a Cisco (a Huawei-jel) holtversenyben végzett az ötödik helyen, előbbi 9,4, utóbbi pedig szerény 4,8 százalékos növekedést elkönyvelve.

A darabszámot tekintve nincs jelentős változás a sorrendben. Az első és második helyen ebben az esetben is rendre a Dell (556 ezer szerver) és a HPE/New H3C Group (456 ezer szerver) áll. 283 ezer eladott kiszolgálóval az Inspur a harmadik, 193 ezerrel a Lenovo a negyedik, az ötödik pedig a Huawei 188 ezer eladott kiszolgálóval.