Újra kap külső API-hozzáférést a Logitech Harmony Hub

Visszavonulót fúj a Logitech, a vállalat a felhasználók hangos felhördülését követően rövidesen visszakapcsolja a legutóbbi frissítéssel eltörölt külső API-hozzáférést a Harmony Hub okosotthon-központnál. A cég december végén jelentette be, hogy az eszközre érkező frissített firmware-rel már nem enged hozzáférést a készülék XMPP interfészéhez, amelyre több harmadik féltől származó API támaszkodott, a Logitech által hivatalosan nem támogatott okosotthon-kiegészítők vezérléséhez. Az interfész bezárása ezzel a Harmony Hubon keresztül használhatatlanná tette az ahhoz külső API-val csatlakoztatott eszközöket, a felhasználók nem kis felháborodására, aminek a vállalat fórumain is siettek hangot adni.

A cég azzal indokolta a lépést, hogy az XMPP interfészt a soha nem külső felek általi felhasználásra szánta, az ügyben továbbá a termékek és felhasználók biztonsága prioritást élvez - a "nem dokumentált API-k" pedig biztonsági kockázatot hordozhatnak. A Logitech akkor úgy nyilatkozott, bár tud a frissítéssel felmerülő problémákról, biztonsági okok miatt nem szándékozik visszakapcsolni az interfészt, és mindenkit a frissítésre buzdított.

Most azonban úgy néz ki a cég mégis megtört az elkeseredett felhasználók ostroma alatt. A cég közösségi fórumán közzétett tájékoztatása szerint a panaszoknak engedve hamarosan ismét elérhetővé teszi a külső API-k használatát, egy XMPP béta program keretében. A Harmony Hub következő hetekben kiadott frissítésében így a felhasználóknak igény szerint lehetőségük nyílik bekapcsolni az XMPP interfészt, azzal pedig ismét feltámasztani a külső API-hozzáférést használó, a Logitech által hivatalosan nem támogatott okosotthon-kiegészítőket. A béta programba az asztali MyHarmony szoftveren keresztül lehet majd belépni, a "csak fejlesztőknek" szóló szekció alatt - a funkció bekapcsolásának pontos menetéről a Logitech fórumain tett közzé tájékoztatást.

A vállalat tehát meghallotta a vásárlók hangját, akárcsak tavalyelőtt, a Harmony Link támogatásának megszüntetésekor, mikor végül Harmony Hubot adott ajándékba a pórul járt felhasználóknak. Nem kizárt, hogy a két eset panaszosai között jelentős átfedés is van, ha egyes felhasználóknál a cég már másodjára vágta el egyes otthoni készülékek vezérlését két éven belül, nem meglepő, hogy hangot adnak felháborodásuknak a fórumokon. Mindenesetre most úgy tűnik pont kerül az ügy végére, és a külső API-ra támaszkodó vásárlók is visszakapják a kontrollt elárvult okosotthon-eszközeik felett.