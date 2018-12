Visszatérnek a közutakra az Uber önvezető autói

Visszatér a közutakra önvezető autóival az Uber, miután egyik járművének márciusi halálos balesete miatt szüneteltetni kényszerült tesztüzemét. A vállalat a kilenc hónapos kihagyással a The Verge szerint több száz tesztsofőrt bocsátott el - és az önvezető autós program teljes leállítását is fontolóra vette.

Az elmúlt kilenc hónapban a cég vezérigazgatója, Dara Khosrowshahi szerint mélyreható biztonsági vizsgálatokat tartottak az önvezető autós divízióban, ezt követően pedig júliusban Pittsburgh útjaira ismét ki is gördültek a vállalat autói, igaz csak a manuális vezérlés mellett. Most pedig az önvezető üzemmód is újra bekapcsol, az Uber azonban igyekszik minimalizálni a kockázatot és minden autóba két biztonsági sofőrt ültet. A tesztüzem elején egyébként szintén ez volt a cég bevett gyakorlata, idővel azonban autónként egy sofőrrel folytatta a munkát. Most a vállalat a sofőrök képzésén is fejlesztett, illetve rövidített az egy nap ledolgozható munkaidejükön is.

Egyelőre a cég zárt pályán végzett tesztjei sem a legsikeresebbek, a The Verge által idézett források szerint az önvezető rendszer csak 20 százalékkal alacsonyabb sebességnél tudja beérni az emberi sofőrök reakcióidejét óránkénti 25 mérföldes sebesség mellett. Ennek megfelelően a közúti tesztek is jóval visszafogottabbak lesznek mint korábban, a cég kevesebb autóval és szigorúbb ellenőrzés alatt végzi majd azokat. A vállalat önvezető járművei egy kijelölt, egy mérföldes útszakaszon haladhatnak majd a felelős divízió főhadiszállásának közelében Pittsburgh-ben, első körben ráadásul csak két tesztautó gördül majd az útra, az említett, óránkénti 25 mérföldes sebesség mellett. A visszatéréssel az Uber a felelős szabályozókkal, illetve külsős szakértőkkel is szorosabbra fonja együttműködését.

Az Uber korábban sem járt élen az önvezető autók fejlesztési versenyében, a balesettel és az azt követő, kilenc hónapig tartó kihagyással azonban behozhatatlannak tűnő hátrányt halmozott fel. Míg a cég mindössze két autóval, erősen korlátozott sebességgel, parányi útszakaszon tesztelhet, két biztonsági sofőr jelenlétében, addig a Google szárnyai alatt dolgozó rivális Waymo már kereskedelmi szolgáltatást indít önvezető autóival, amelynek szolgáltatási területét 2019-ben folyamatosan bővíti majd. Kaliforniában már az Apple-nek is mintegy 70 autója cirkál, a GM Cruise 175, a Tesla 92 önvezető tesztautóval rója az állam útjait, ahol összesen 556 ilyen tesztjármű dolgozik, 57 cég logójával - ehhez képest reménytelennek tűnik az Ubernek, hogy fejlesztéseit talpra tudja állítani egy ilyen kiesés után.