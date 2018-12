Duplázta aktív felhaszánlószámát idén az Amazon Alexa

Sikeres évet tudhat maga mögött az Amazon virtuális asszisztense, az online óriás szerint a többszörös Echo tulajdonosok és az Alexát aktívan használók száma is kilőtt 2018-ban, mindkét számot duplázni tudta a cég, ami nagy mértékben a termék földrajzi terjeszkedésének, illetve a nemrég debütált új generációs Echo-seregnek is köszönhető. Noha a vállalat pontos számot nem közölt, blogposztja szerint az év során "több tízmillió" Echo terméket értékesített - erre jönnek még rá más gyártók Alexával szerelt okoshangszórói és egyéb eszközei.

A vállalat a partnerségekre is komoly hangsúlyt fektet, az említett, külső gyártóktól származó alexás termékek száma idén több mint duplájára nőtt, közben pedig az autóipari együttműködések is szépen szaporodnak, az Amazon holdudvarában már az Audi, BMW, Ford, Lincoln, Lexus, SEAT és a Toyota is ott van. Mindeközben a vállalati szegmenst célzó Alexa for Business is bontogatja szárnyait: bár a terület a virtuális asszisztens következő nagy robbanását hozhatja, a vállalat egyelőre nem beszélt részletesen annak eredményeiről. Az üzleti vonal kiépítésében mindenesetre fontos szerepet játszik a Microsofttal folytatott együttműködés, amelynek gyümölcsei sorra érkeznek, ilyen a Echo okoshangszórók és okoskijelzők Skype támogatása, az Xbox integrációk, illetve a Windows 10-es Alexa app is.

Említést érdemel továbbá, hogy a virtuális segéd már a Wolfram Alphát is támogatja adatforrásként, az olyan ismert oldalak, mint a Wikipédia, Yelp, Accuweather vagy a Stats.com mellett. A "tudásmotor" integrációjával asszisztens jóval kiterjedtebb tudományos ismeretekre tesz szert, így már olyan kérdések megválaszolására is képes lehet, mint az aktuális szélerősség, a legközelebbi hold kelte várható időpontja - de akár egyenleteket is megold kérésre.

Az asszisztens köré épülő ökoszisztéma is terjeszkedik, az Alexa skillek száma már a 70 ezret is meghaladja, a platformmal kompatibilis okosotthon-kiegészítőkből és egyéb okoseszközökből pedig már több mint 28 ezer van a piacon, 4500 gyártó gondozásában - ez rendkívül látványos, hatszoros ugrás az év eleji számokhoz képest. Ezzel együtt a külső szolgáltatásportfólió is szépen gyarapszik, ennek leglátványosabb eleme talán a nemrég bejelentett Apple Music támogatása, de egyebek mellett már a Tidal, Deezer és a Pandora Premium is felkerült a listára.

A ZDNet által idézett Canalys elemzőcég szerint egyébként az Amazon az idei harmadik negyedévben 6,3 milló Echo eszközt adott el világszerte, ami 400 ezerrel több, mint a szegmensben a legnagyobb riválisnak számító Google eladásai. Ebből ugyanakkor az is jól látszik, hogy a keresőóriás is szépen zárkózik fel az Amazon mögött okoshangszóróival és a Google Assistanttel. A kutatócég a teljes 2018-as évre összesen 75 millió eladott terméket prognosztizál.