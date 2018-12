Oktatási és játékosítási startupokat támogatna a Kahoot

Elindította a norvég Kahoot játékos oktatási platform a Kahoot! Ignite accelerator programot a hasonló érdeklődési körű startupok számára, akik globálisan bárhonnan érkezhetnek a 2019-ben induló programba. Napjainkban ugyanis a Kahoot az egyik legnépszerűbb iskolai alkalmazás, amelyen a felhasználók (diákok, tanárok vagy bárki) akár ingyenesen is készíthetnek játékos oktatási tartalmakat. A megoldással nagyon egyszerű látványos kvízeket, felméréseket és egyéb feladványokat létrehozni, amelyet a tanár a tanulókkal kitöltethet az órán vagy a tanfolyamon (weben, mobilon vagy tableten), de később az adatbázisból más tanár is lehívhatja a feladatot.

A szolgáltatást sok magyar iskola is használja, például bőséggel találni Mátyás királyról, digitális biztonságról vagy akár pénzügyi kérdésekről szóló játékokat. A rendszert ugyanis nem csak a közoktatás vagy az egyetem használhatja, hanem bármilyen tréningcég és vállalat választhatja ezt az eszközt a gyors tudás- vagy véleményfelmérésre. Úgyhogy az programba a startupok egészen széles skálája jelentkezhet, amely a képzésekkel, oktatással, gamification témával valamilyen szempontból összeköthető. A norvég vállalat a tervei szerint befektetne az eltérő életszakaszokban lévő cégekbe, mentori támogatást nyújtana a monetizációs és termékfejlesztési kérdésekben, vagy adott esetben közösen tartalmat készítene velük az oktatási platform felületére.

A startupok számára előrelépést jelenthetne a Kahooton kiemelt helyen szerepelni, mivel a szolgáltatás már több mint 100 millió havi aktív felhasználóval rendelkezik, ami viszonylag dinamikus növekedést jelent a januári 70 milliós jelentéshez viszonyítva. A felhasználók pedig már összesen 60 millió játékot hoztak létre az adatbázisban, amellyel az elmúlt egy évben több mint 1 milliárdan játszottak (a játékhoz nem kell regisztrálni). A feladványok nagyjából fele publikus és fele privát tartalom, továbbá a minőségük is egészen változatos, a néhány kérdésből álló gyenge kérdéssoroktól kezdve a professzionális feladatsorokig, melyet részben a Kahoot oktatási szakértői állítottak össze.

A privát anyagokat jellemzően a vállalati, profi tartalmak alkotják, az üzleti modell részeként a magasabb előfizetési díjért lehet ezt a láthatósági típust elérni. Mostantól pedig az acceleratorban szereplő startupok is generálhatnának minőségi feladványokat a felületen, akár a Kahoot befektetéséért vagy más partneri megállapodásért cserébe. Az újabb játékokon kívül pedig valószínűleg a vállalat innovatív oktatási és játékosítási ötletekhez is szeretne hozzájutni, amellyel például a nagyvállalati csomagját színesítheti.

A norvég vállalat számára a bevételt természetesen nem az ingyenes szolgáltatás és nem is az iskoláknak szánt kisebb csomag, hanem a vállalati nagyobb csomag generálja. A Plus csomag intézménytípustól függően havi 1-8 dolláros áron érhető el, Pro változat pedig havi 3-20 dollárért, amellyel már elérhetőek a mappák, csoportbontások, jelentéskészítő eszközök és képadatbázisok. A vállalatok pedig felhasználónként havi 40 dollárért juthatnak hozzá a Premium csomaghoz, amely a nagyközönségnek szóló játékokat is támogatja, és személyes tanácsadót is ad mellé, és a jövőben ez bővülhetne még újabb funkciókkal.

A Kahoot fontos oktatási szerepét jól alátámasztja, hogy a norvég cégbe a napokban a Disney is befektetett, méghozzá 4 százalékos részesedést vásárolt belőle 376 millió dolláros értékelés mellett. Még nem tudni, hogy mi pontosan ezzel a szándéka, de elképzelhető, hogy a Kahooton a Disney-hez kapcsolódó játékok számát szeretné növelni. A vállalat befektetői között ott van még egyébként az oktatási törekvéseiről is ismert Microsoft, vagy a Northzone befektetőcég, amely a Spotify-ban is már 2008-ban befektetési lehetőséget látott. Lehetőségek pedig minden bizonnyal a Kahootban is vannak, amely a 2019-es roadmapje szerint az Ignite mellett irányítópultot fejleszt a professzionális tartalmak számára, felskálázná a játékok elérhetőségét egyszerre akár 10 ezer felhasználóig, és a kiadók számára új kereskedelmi funkciókat is indítana.