Egy óvatlan frissítés és kész a Windows 10 tesztelő

Blogposztban igyekezett rendet tenni a fejekben frissítési gyakorlata kapcsán a Microsoft, amelyben három havi rendszerességgel kiadott patch-csomagját, illetve féléves és rendkívüli frissítéseinek kiadási rendjét részletezi. A leírásból ugyanakkor az is kiderül, hogy a tesztfunkciókat tartalmazó rendszeres frissítések átláthatóságán még bőven akad csiszolni való.

A frissítések első vonalát a jól ismert patch keddek jelentik, amelyeket a vállalat "B" frissítésekként is emleget és amelyek menetrend szerint minden hónap második keddjén válnak elérhetővé. Ezek kumulatív frissítések, azaz minden korábban kiadott biztonsági és egyéb javítást is tartalmaznak, hogy megelőzzék a platform fragmentációját. A patch keddi frissítéseket a rendszergazdák is jól ismerik és hónapról hónapra számolnak is azokkal.

A helyzet a hónap harmadik és negyedik hetében kezd bonyolódni, a cég ekkor adja ki a "C", illetve "D" körös, "opcionális" frissítéseket. Ezeket a Windows Update nem telepíti automatikusan, a csomagok nem biztonsági javításokat hoznak, hanem "egyéb újításokat", amelyeket a cég ezekkel a körökkel tesztel, mielőtt a patch keddi "B" frissítésben elérhetővé tenné. Mindezek mellett a redmondi óriás "on-demand" frissítéseket is kiad, ezek nem kötődnek fix menetrendhez, olyan esetekről van szó, mikor egy-egy kritikus hiba javítása nem várhat a következő havi frissítésig - de természetesen ezeket a javításokat rá következő patch keddi csomag is tartalmazza.

Természetesen említést érdemelnek a "nagy" frissítések is, ezeket a vállalat félévente adja ki - kisebb-nagyobb csúszásokkal, ahogy azt a Windows 10 October 2018 Update esetében is láthattuk. Ezekbe a cég számos javítást és új funkciót belepakol, mélyebb rendszerszintű újításokkal kiegészítve. A gyakorlat első pillantásra kissé furcsa lehet, hiszen az "A" kategória hiányzik a frissítések közül - ennek oka, hogy a hónap első, "A" hetében a vállalat nem ad ki menetrendszerűen frissítéseket, és a nevezéktant is ennek megfelelően alakította ki.

(Teszt)frissítések keresése

A transzparenciában a nagyobb problémát az opcionálisnak kikiáltott "C" és "D" frissítések jelentik. A Microsoft hivatalosan a haladó felhasználókat célozza ezekkel a patch-csomagokkal, akik "keresik" a frissítéseket, azaz a Windows beállítások menüjében az "Update & Security" vagy "Frissítés és Biztonság" pontra navigálva a "Check for updates" (Frissítések keresése) gombot lekattintják. Ez ugyanakkor félrevezető lehet, hiszen sokak számára nem biztos hogy egyértelmű, hogy ezzel települnek is a talált frissítések, az pedig még kevésbé, hogy tesztelés alatt álló frissítéseket kapnak meg.

Bár a vállalat szerint a "C" és "D" kör is már élesben bevethető patch-eket tartalmaz, illetve a hónap utolsó hetében kiadott "D" frissítések népszerűnek bizonyultak az "azokat kereső" felhasználók körében, a patch-ek nem véletlenül állnak még tesztelés alatt. Erre jó példa a How to Geek által is említett, KB4467682 "D" frissítés, amely miatt a Surface Book 2 készülékek tulajdonosainak fájhatott a feje, a patch ugyanis sok eszközön kékhalálhoz vezetett. A frissítést a vállalat blokkolta, az eset ugyanakkor jól mutatja, hogy egyes tesztfunkciók a végfelhasználóknál is súlyos problémákat okozhatnak.

A vállalat tesztelési gyakorlata sajnos egyébként nem nevezhető hatékonynak, ahogy azt a fentebb már említett Windows 10 October 2018 Update főfrissítés jókora csúszása is bizonyította - a legfrissebb kiadás az eredetileg tervezett szeptemberi rajt helyett csak november közepén érkezett meg. A frissítés eredetileg 1809 néven volt ismert, ami a szeptemberi rajtra utalt, ez azonban végül októberre csúszott - és akkor sem húzta sokáig a kiadás, abban szinte rögtön felbukkant egy súlyos adatvesztési hiba, ami miatt egyes felhasználóknál a dokumentum-mappák tartalma teljes egészében törlődött, a cég pedig gyorsan vissza is vonta a frissítést. Ezután több mint egy hónap kellett hozzá, hogy az Insider Preview-ból élesben is ismét megjelenjen a kiadás, a problémák azonban ezután sem értek véget: egyebek mellett az Intel két problémás drivere miatt is blokkolni kellett a frissítést egyes felhasználóknál.

Ebből is látszik, hogy a világszerte mintegy 15 millió főre rúgó, Insider Preview és Release Preview tesztelői gárda által biztosított visszajelzések és telemetria nem elég ahhoz, hogy a cég garantáltan nagyobb hibáktól mentes Windows frissítéseket dobjon piacra. Noha a cégnek fontos újragondolnia tesztelési metodológiáját, a korábbi tapasztalatok fényében nem az tűnik a legjobb megoldásnak, hogy azt további "civil" tesztelőkkel bővíti, akik esetenként nem is tudnak róla, hogy tesztelés alatt álló frissítéseket kapnak - a hivatásos tesztmérnöki részleg visszaállítása vélhetően jobb eredményeket hozna.

Persze a cég kommunikációjában már korábban kitért rá, hogy a proaktív frissítéskeresés funkció elsősorban haladó felhasználókat céloz, ez az információ azonban valószínűleg kevés átlagos Windows használóhoz jutott el - az említett "Check for updates" menü ugyanis semmilyen hasonló figyelmeztetést nem tartalmaz, a felületen tehát semmi nem utal rá, hogy a cég tesztelési céllal telepítene frissítéseket az adott gépre.