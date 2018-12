Asztali változatban is érkezik a Facebook Watch

Még mindig nem mondható kirobbanó sikernek a Facebook YouTube-konkurenciának szánt Watch megoldása, amelyet a közösségi óriás tavaly nyáron vezetett be az Egyesült Államokban, majd idén nyár végétől nagyobb felhajtás nélkül globálisan is elérhetővé tette. Ennek kapcsán egyébként minden facebookos oldalnak létrehozta a csatornáját a már feltöltött videókkal. Eddig azonban csak a mobilos főalkalmazásból volt elérhető a megoldás, és nem volt információ annak kiterjesztéséről az asztali változatra. A mai napon viszont a Facebook többek közt azt is bejelentette, hogy a Facebook Watch mostantól globálisan elérhető az asztali szolgáltatásból és a Lite alkalmazásból is.

Valószínűleg a vállalat a terjeszkedéstől várja, hogy növekedjen a nézőszám, ami viszont egyelőre még mindig nem tűnik túl acélosnak, a szemmel látható növekedés ellenére. Négy hónappal ezelőtt még ugyanis a Facebook 50 millió felhasználóról számolt be, akik havonta legalább egy percet töltenek a szolgáltatásban. Mostanra, a globális kiterjesztésnek köszönhetően már 400 millió felhasználó néz legalább egy percnyi Watch-videót havonta, közülük 75 millió naponta. Ráadásul ez a 75 millió napi felhasználó átlagban egy nap több mint 20 percet tölt el a felületen. A Facebook napi 1,5 milliárd felhasználójához képest viszont ez még mindig csak 5 százalékos felhasználói arányt jelent, tehát még bőven lenne hová növekedni a videók nézettsége terén.

Mégis a Facebook úgy döntött, hogy már itt az ideje a monetizáció kiterjesztésének is, mivel a "reklámszüneteket" (Ad Breaks) augusztusban öt országban vezette be, mostantól pedig ezek már 40 országból elérhetőek. Ezek a reklámszünetek a tévés vagy youtube-os hirdetésekhez hasonlóan a videók közben jelennek meg, így lehetőséget teremtenek a cégeknek a hirdetésre, és ezáltal bevételt jelentenek a Watch-feltöltéseket végző videósoknak és természetesen a Facebooknak is. Így tehát az elérhető nyelvek között mostantól az angol, francia, német, hindi, mandarin nyelvek mellett például a thai, tamil és tagalog is megtalálható, de a magyar nyelv még mindig nincs közöttük. Természetesen 2019-re a vállalat még több országban ígéri a monetizáció kiterjesztését, de nem részletezi, hogy például Magyarország számíthat-e rá már jövő évben.

A videókból szerezhető bevétel elég fontos ahhoz, hogy a tartalmak is gazdagabbak legyenek a felületen, ami magával vonja a kívánt nézőszám-növekedést is. Eleinte a Facebook hatalmas összegeket fizetett egy-egy tartalom-előállítónak, akár hírügynökségeknek vagy influencereknek, hogy töltsék meg a felületet a szolgáltatás beindításához. A The Information forrásai szerint viszont a vállalat eddig is 90 millió dolláros költségvetést szánt a videókra, ami a jövőben is megmarad, ellenben kevesebbet fizetne egy-egy eddigi tartalomkészítőnek, hogy az összeget inkább a nemzetközi piacokra fordítsa.

A közvetlen pénzes megbízások mellett ezért is van szükség a Brand Collabs Manager szponzorációs program kiterjesztésére, vagy a hirdetőknek adott pontosabb célzási lehetőségekre és más eszközökre. Ha hirdető jobban megkedvelik a platformot, abból ugyanis a tartalomkészítők is részesedhetnek, ezáltal pedig a Facebooktól közvetlenül kapott alacsonyabb összegek ellenére is megvethetik a lábukat a felületen. A modell fenntarthatóvá tétele egyelőre még alakulóban van, és jelenleg még nem is érinti a magyar hirdetőket, és így az egyedi magyar Watch-tartalmak tömeges megjelenésére sem lehet még számítani.