Máris életet mentett az új Apple Watch?

A szeptemberben bemutatott Apple Watch Series 4-nek köszönheti szívbetegsége diagnózisát egy amerikai férfi - derül ki az ABC News riportjából. A 46 éves Ed Dentel állítja, az okosóra sikeresen diagnosztizálta nála a pitvarfibrillációt (A-Fib), amit a részletes orvosi vizsgálatok alátámasztottak. Az életmentőnek is tekinthető kórmegállapítást a múlt héten megjelent iOS 12.1.1 és watchOS 5.1.2 rendszerek együttese tette lehetővé, ezek aktiválták a Series 4 okosórába beépített ECG (elektrokardiogram) funkciót.

A konzumer eszközben elsőként megjelent képesség előhívásához a viselő ujját bő 30 másodpercig kell a Crown felületén tartani. Bár a mérés nem kórházi pontosságú, az óra hasán található optikai szenzornál jóval pontosabb eredményeket produkál, még az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala, az FDA is zöld utat adott a készüléknek. Egyelőre csak utóbbi bólintott rá az Apple EKG megoldására, az Egyesült Államokon kívül a cég ezért nem is hirdetheti azt orvosi felügyeletre alkalmas termékként, legalábbis egyelőre.

Az Apple weboldalán található leírás alapján a szív működésének többféle zavarát képes felismerni okosórája. Ezek közül egy a szóban forgó pitvarfibrilláció (vagy pitvarremegés), mely a felnőttek körében a leggyakoribb fajta szívritmuszavar. Ennek során a szív nem ritmusosan húzódik össze, hanem aritmiás pulzációt lehet érezni, ami a szívteljesítmény 10-15 százalékos csökkenése mellett akár súlyos szövődményekhez is vezethet (pl. stroke). Egy másik, ugyancsak viszonylag széles körben előforduló zavar a hosszan tartó, túlságosan magas vagy túlságosan alacsony pulzus. Mindkét tünet többféle betegségről árulkodhat.

Bár már ez is jelentősen felülmúlja a korábbi generációk ilyen irányú képességeit, az Apple hangsúlyozza, olyan, sajnos igen gyakori keringési megbetegedéseket nem képes felismerni okosórája, mint a szívroham, a vérrögképződés, vagy a magas vérnyomás. Korábbi iparági pletykák szerint idővel tovább bővülhet a lista, az Apple ugyanis nem csak az eddig is erősen hangsúlyozott fitnesz, de az egészségügy terén is egyre látványosabban próbálja megvetni a lábát viselhető eszközével, a hasonló újítások pedig az orvosi távfelügyeleti alkalmazások és hasonló megoldások fejlesztői számára is vonzó célponttá tehetik a készüléket.