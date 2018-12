Véleményvezéreknek készít külön fióktípust az Instagram

Újabb fióktípust tesztel az Instagram, amellyel a sok követővel rendelkező influencer-alkotókat szeretné megcélozni - számolt be róla először a Hollywood Reporter. Az új eszközök kifejezetten az "alkotóknak" (creator) készültek, de a leírás szerint ebbe a körbe széles közönség tartozik a különböző tehetségektől, a digitális véleményvezéreken át a művészekig. A lényeg tulajdonképpen, hogy a cégek mellett azok a kiemelt felhasználók is kapjanak speciális eszközöket, akik már eddig is nagy követőbázist vonzottak, és így segítenek növelni az Instagramnak a felhasználószámot és az oldalon töltött időt.

Az alkotóknak szóló fiók a hagyományoshoz képest több információt tartalmaz például a követőik és a leiratkozóik számának változásáról adott időintervallumon belül, valamint a véleményformálók ezen keresztül beállíthatják az ismerősnek jelölési kérések (pending request) relevancia-sorrendjét. Az új eszközökkel a felhasználók jobban követhetik a hírfolyamuk, a Stories-bejegyzéseik és az IGTV videóik nézettségét. Továbbá a megoldással az influencerek a beérkező direkt üzeneteket is szűrhetik a márkáktól és az ismerősöktől kapott levelek szerint, valamint az emailekhez hasonlóan beállíthatják azok státuszát (olvasott, nem olvasott, megjelölt). Ezenkívül a fiókon belül a felhasználók azt is rugalmasabban kezelhetik, hogy a közönségük hogyan veheti fel velük a kapcsolatot, például letilthatják az email küldést vagy a telefonálást.

A cégek már 2016 óta részletesebb információkat kapnak az instagramos követőikről

A népszerű instagramos alkotók eddig csak hagyományos felhasználói fiókot regisztrálhattak, vagy pedig cégként tüntették fel maguk a speciális eszközök elérése miatt, és hogy a követőbázisukról valamilyen információjuk legyen. A vállalatok számára már 2016-tól elérhető a külön fióktípus, amelyen keresztül például feltüntethetik a termékeik árát vagy linkeket adhatnak a Stories-bejegyzésekhez. Az üzleti fiókok eszközei azonban nem kifejezetten az alkotóknak szólnak - magyarázta Ashley Yuki, a cég termékmenedzsere. Úgyhogy az új fióktípussal most az Instagram azt szeretné elérni, hogy az influencerek is saját eszközöket kapjanak.

Az Instagramnak már így is több mint 1 milliárd aktív felhasználója van világszerte, de a Facebooknak bizonyítani kell a befektetők felé, hogy a "kisebb" alkalmazásai a továbbiakban is dinamikus növekedésre képesek. Instagramra pedig a legegyszerűbb módon a véleményvezérekkel lehet vonzani azt a közönséget, amelyet utána monetizálni is lehet. Az új fióktípustól pedig a cég valószínűleg azt reméli, hogy még több véleményvezért és művészt fog a platformra vonzani, valamint azok jobban tudják majd szabályozni a tartalmak által, hogy még több követőjük és nézőjük legyen.

Az új eszközöket a Hollywood Reporter értesülései szerint egyelőre még csak néhány kiválasztott influencer kapta meg a teszteléshez, és a jövő évben várható a szélesebb körű elterjedése. A cég termékmenedzsere hozzátette, hogy egyelőre felmérik a lehetőségeket, hogy pontosan mire van szüksége az instagramos alkotóknak. Úgyhogy a mostani szűk körű tesztfázisban megjelent eszközcsomag még csak az első lépés, de a jövő évi indulással és azt követően újabb eszközök is várhatók.