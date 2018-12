Gyors ütemben nő a Microsoft Teams elterjedtsége

Jelentősen megváltozott az irodai kollaboratív csevegős alkalmazások közötti piaci megoszlás 2016 és 2018 között az informatikusok közösségeként ismert Spiceworks legújabb felmérése szerint. A kérdőíves kutatást a szakmai hálózat tagjai nagyjából 900 informatikai vezető körében végezték el Észak-Amerikán és Európán belül, a 2016-os felmérést követően idén is. A legnagyobb változást a Microsoft Teams használatának elterjedése jelentette, amely az adatok szerint jelenleg a második legnépszerűbb üzleti chatalkalmazásnak számít a területen.

Míg 2016-ban a legnépszerűbb Skype for Business szolgáltatást sorban a Google Hangouts (16%), a Slack (13%), majd a frissen induló Microsoft Teams (3%) követte, addig 2018-ra már második helyre küzdötte fel magát a Teams (21%), míg a harmadik a Slack (15%) lett, miközben a Hangouts (11%) visszacsúszott a negyedik helyre. A Skype for Business vezető pozíciója az elmúlt két évben nem változott, csak a 36 százalékos használati szintről 44 százalékra ugrott. Ezenkívül pedig még egy valami nem változott, a Workplace by Facebook mindkét évben 1-1 százalékos piaci részt tudhatott magáénak, és ezzel a felsorolt szolgáltatások közül a sereghajtó ötödik szerepét töltötte be.

Elég valószínű, hogy a Teams nagymértékű terjedése a Microsoft üzleti modelljének köszönhető, mivel a kollaboratív eszközt a vállalat plusz költségek nélkül adja az Office 365 előfizetés mellé. A Spiceworks egy másik, tavalyi felmérése szerint az Office 365 csomagot több mint a vállalatok fele igénybe veszi, úgyhogy érthető módon ezeknek egy része adott egy esélyt a Teams kipróbálásának is. A Microsoft stratégiája pedig éppen ez volt, hogy a cégek más megoldások helyett inkább maradjanak az ökoszisztémán belül, és ez a jelek szerint működőképes elgondolás volt.

A Slack ugyanis elérhető ingyenes verzióban, de a cégek számára hasznosabb üzleti funkciók már a fizetős változatban jelennek meg, így a vállalatok ezek szerint inkább a Teamsnél maradtak. A Microsoft szolgáltatása viszont nem annyira a Slack piacára jelentett veszélyt, ami továbbra is növekedett, hanem a felmérés eredménye alapján a Hangouts vesztett egyedül a felhasználóiból a nagyobb megoldások közül. Mindez azért is érdekes, mert a Google az utóbbi időben a Hangoutsot kezdte az üzleti csevegős alkalmazásként pozicionálni - a legutóbbi iparági hírek szerint 2020-ra meg is szűnik belőle a klasszikus konzumer verzió, de a Google később cáfolta, hogy kijelölte volna már a konkrét dátumot a bezárásra. Mindenesetre a kereső óriásnak még sok tennivalója lesz, ha valóban szeretné a Hangoutsot sikerre vinni irodai környezetben a konkurens kollaboratív chatappokkal szemben.

Ha viszont a vállalatok mérete szerint nézzük, akkor a Google Hangoutsnak (és a G Suite-nak), továbbá a Skype for Businessnek és a Teamsnek is a nagyvállalatok körében sikerült leginkább növekedést elérniük. Ebből a szempontból pedig beteljesülni látszik a cégek stratégiája, hogy a nagyvállalati funkciókat erősítik. A felsoroltak közül egyedül a Slack az a csevegős megoldás, ami a nagyobb és közepes vállalatokkal szemben még mindig inkább a kisebb cégeknél népszerű.

A Spiceworks előrejelzése szerint a következő két évben ismét a Microsoft Teams fogja a legnagyobb növekedést elérni, főleg mivel a redmondi vállalat már 2017-ben bejelentette, hogy a Teamset szeretné előtérbe helyezni a Skype for Business megoldással szemben. A lassú átalakulás érezhető lesz a következő két évben is, úgyhogy a felmérés szerint a Teamst 2020 végére már a szervezetek 41 százaléka tervezi használni.

A vállalatok szerint Microsoft kedvenc kollaboratív megoldása biztonságos és költséghatékony, viszont a felhasználóbarát skálán csak negyedikként végzett. Használhatóság és innovativitás szempontjából a cégek még mindig inkább a Slacket tartják jobbnak, viszont az előrejelzés szerint 2020-ra ezt az eszközt lassú növekedéssel a szervezetek 18 százaléka fogja használni. Azaz a Spiceworks felmérése szerint két év múlva a Teams már több mint duplaannyi vállalat előfizetésével fog rendelkezni, mint a Slack.

Metodológia

A kutatást az informatikusok online közösségeként ismert Spiceworks készítette, amely 901 informatikai döntéshozó kérdezett meg kérdőíves felmérés formájában Észak-Amerikában és Európában. A felmérés vélhetően nem teljesíti a reprezentativitás követelményeit, viszont a jelentés szerint változatos módon megjelennek a válaszadók közt a kis-, közepes- és nagyvállalatok képviselői, valamint különböző iparágak szereplői, köztük gyártók, egészségügyi-, nonprofit-, oktatási-, pénzügyi intézmények és kormányzatok.