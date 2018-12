Teljesen elengedi az Android 4.0 kezét a Google

Elveszíti a Google Play Services támogatását az Android 4.0 azaz az Ice Cream Sandwich - ezzel a cég búcsút int a 7 éves rendszeren a 14-es és 15-ös API szinteknek. Az Android rendszer verzióit tekintve hagyományosan igen fragmentált, hosszú időbe telik míg egy-egy új kiadás komolyabb részt szerez magának a piacon a régebbiek pedig kifutnak, az Ice Cream Sandwich részesedése azonban egy ideje hajszálvékonyra, 1 százalék alá zsugorodott, így érthető, hogy a vállalat úgy döntött, elengedi a rendszer kezét.

A támogatás kivezetése tehát nem jön meglepetésként, főleg hogy azt a keresőóriás már 2015-ben megkezdte a rendszerhez tartozó frissítések elvágását a Chrome böngészővel, amelynek 42-es verzója volt az utolsó, amely hivatalosan eljutott a korosodó rendszerre. Most azonban a a Play Store és a különböző Google szolgáltatások API készletét implementáló Play Servicesen a sor, az Android alkalmazásboltjának Ice Cream Sandwich alatt futó kiadása nem frissíti a szolgáltatáscsomaghoz tartozó APK-t a 14.7.99-es verzión túl.

A keresőóriás arra is kitér, hogy a Google Play Services SDK jelenlegi verzióihoz szükséges funkcionalitást az Andorid 4.0-s eszközök már tartalmazzák, ugyanakkor az új SDK komponenseknél már nem garantálható, hogy azok biztosítják majd a támogatást a 14-es vagy 15-ös API szintekig visszamenőleg. A továbbra is az immár elavultnak nyilvánított API szintekkel dolgozó fejlesztők tehát a későbbiekben is kiadhatják a termékeiket Ice Cream Sandwich-re, ugyanakkor az újabb SDK-verziókkal hamarosan valószínűleg build hibákba futnak majd bele.

A Google ennek megfelelően azt javasolja a fejlesztőknek, minimális támogatott API szintként a 16-ost állítsák be. Ezzel értelemszerűen a korábbi szintekkel dolgozó felhasználók nem kapják majd meg a frissítéseket, ugyanakkor az alkalmazás legutolsó, az adott elavult API szintre szabott verzióját továbbra is használhatják majd. Persze lehetőség van többféle APK kiadására is, eltérő API szint támogatással, ugyanakkor ezzel a fejlesztői közösségből valószínűleg kevesen élnek majd.

Már csak azért is, mert az immár kisiskolás korú Ice Cream Sandwich az összes androidos készülék alig 0,3 százalékán fut, a Google szerint ráadásul ezen modellek jelentős része nincs is már aktív használatban. A platform legnagyobb részéért a cég októberi számai alapján továbbra is a 2016-ban 7.0, illetve később 7.1-es verziószámok alatt megjelent Nougat felel, összesen 28,2 százalékot hasítva ki a tortából, amelyet a tavaly bemutatkozott Oreo követ, 23,5 százalékkal. A harmadik helyen a 2015-ös Android 6.0, azaz a Marshmallow áll, a maga 21,3 százalékával, de még a 2014-es Lollipop piacrésze is jelentős, 17,9 százalékkal. A legújabb, idén augusztusban megjelent Android Pie kiadás penetrációja egyelőre olyan kicsi, hogy nem is került fel az októberben kiadott listára, ami jól illusztrálja az Android fragmentációját, ami a platform egyik legkomolyabb Achilles-sarka - főként annak fényében hogy a rivális iOS szeptemberen kiadott 12-es főverziója már az aktív iPhone-ok és iPadek 70 (!) százalékán ott van.