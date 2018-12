Futótűzként terjed az iOS 12

Villámgyorsan terjed a szeptember kiadott legújabb iOS - derül ki az Apple hét elején közölt statisztikájából. A 12-es főverzió már az aktív iPhone és iPad készülékeknél 70, az elmúlt négy évben értékesített eszközök között pedig 72 százalékos részesedést szerzett, mindezt csupán 77 nap leforgása alatt. A rendszert már csak a potenciális felhasználók 21 százaléka nem telepítette, a 12-es főverzió ugyanis az összes iOS 11-et támogató készülékkel is kompatibilis. iOS 10-et vagy ennél is régebbi rendszert már csak az aktív felhasználók mindössze 9 százaléka használ.

Az Apple operációs rendszerének 12-es verziója joggal népszerű, az ugyanis néhány új funkció mellett jelentős gyorsulást hozott (elődjéhez képest) a régebbi készülékeken. Igaz, bőven volt honnan fejlődni, az iOS 11 ilyen szempontból korábban nem tapasztalt, drasztikus visszalépést hozott, a szoftver még a rendszer megjelenésekor mindössze két éves iPhone 6s használhatóságát is lényegesen lerontotta. Az akadozásokért nem kellett mélyre ásni, olykor már a főképernyőn navigálva is meg-megállt a rendszer, a lassulás pedig alkalmazások váltása és indítása esetében is visszatérő jelenség volt.

Az Apple mindezért akkora panaszcunamiban részesült, hogy a szeptemberben megjelent 12-es főverzióval a teljes palettára újraoptimalizálta az operációs rendszert. Mindez azt jelenti, hogy az iOS 12 elődjéhez hasonló készüléktámogatottságot kínál, tehát nagyjából 2013-ig visszamenőleg minden iPod touch, iPad és iPhone is futtatja a szoftvert - ami eléggé látványos bocsánatkérés az iOS 11 teljesítmény- és egyéb problémáiért.

Szeptember óta három iOS 12-es alverzió is érkezett, a legutóbbit épp a héten adta ki az Apple. A 12.1.1-es jelölésű rendszer apróbb fejlesztéseket mutatott be, így például több új szolgáltatóval bővült az eSIM támogatás (itthon a Telekom támogatja a technológiát), illetve már a 3D Touch-csal nem rendelkező iPhone Xr-en is lenyithatóak az értesítések, a felhasználónak elég az ujját hosszan rajta tartani az ablakon. Emellett a 12.1.1 számos hibát javít és több mint fél tucat biztonsági rést is foltoz, utóbbinak hála már nem lehet egyszerűen hozzáférni a lezárt készülék névjegyzékéhez.