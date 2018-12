Szoftverhiba vágta el milliók mobilszolgáltatását

Több tízmillió potenciális ügyfelet érinthetett egy tegnapi, globálisan jelentkező mobilhálózati probléma, melyet a svéd Ericsson hálózatieszköz-beszállító rendszereiben fellépő váratlan szoftverhiba okozott. A legnagyobb kiesés a brit O2 és a japán SoftBank hálózatát sújtotta - csak ez a két cég összesen mintegy 60 millió potenciálisan érintett előfizetővel rendelkezik. A probléma hazánkba tudomásunk szerint nem ért el - Magyarországon az Ericsson a Magyar Telekom első számú hálózatieszköz-beszállítója.

Volt 4G, nincs 4G

A maghálózati eszközökön futó szoftver hibás frissítéséből eredő problémák elsőként tegnap hajnalban jelentkeztek Angliában, az O2 UK országos 4G-s hálózata hajnali öt órára gyakorlatilag teljesen összeomlott. A szolgáltató ügyfélszolgálata a hiba felfedezését követően óriási túlterhelést kapott, a cég ráadásul sokáig nem is adott világos tájékoztatást a hiba okáról és az elhárítás várható idejéről. Az angol operátor 4G-s hálózata végül még tegnap késő este is akadozott, a hiba teljes felszámolását Mark Evans vezérigazgató a ma reggeli órákra ígérte.

Az angol hálózatot térdre kényszerítő szoftverhiba Japánban is komoly szolgáltatáskiesést eredményezett: a japán SoftBank hálózata gyakorlatilag teljesen leállt a szigetország középső részén (beleértve a fővárost, Tokiót valamint Oszakát is) délután fél egy körül, és csak valamivel hat óra után állt újra helyre. Bár korábban mindkét érintett szolgáltató igyekezett kerülni a konkrét felelős megnevezését, végül az O2 és a SoftBank is közölte, hogy az Ericsson egyik központi hálózati elemének hibás szoftverfrissítése okozta a leállást. Ezeket a frissítéseket legtöbbször központilag terjeszti a beszállító, megállapodástól függően a helyi szolgáltatónál dolgozó szakemberek bevonásával vagy akár anélkül.

Tegnap délután öt órakor az Ericsson is megszólalt az ügyben, melynek súlyát jól jelzi, hogy maga az elnök-vezérigazgató, Börje Ekholm kért elnézést a partnerektől, valamint azok ügyfeleitől. A közlemény röviden kitér rá, hogy a hibát konkrétan az okozta, hogy a berendezésekre került szoftverfrissítés lejárt tanúsítvánnyal volt ellátva. Az ügy pontos feltárása jelenleg is folyik, a beszállító szerint ugyanakkor mára jó eséllyel minden érintett szolgáltató újra üzemszerűen működhet.

Dominó-effektus

A mostani incidens ismételten rávilágít arra, hogy a központilag menedzselt maghálózati komponensekben fellépő legapróbb, banális hiba milyen súlyos következményekkel járhat: Az egymásra utalt rendszerekből felépülő, éppen ezért a legtöbbször dominószerűen összeomló hálózat ügyfelek millióitól veszi el ideiglenesen az egyik legfontosabb kommunikációs lehetőséget.

A mostanihoz kísértetiesen hasonló eset történt szinte napra pontosan kilenc évvel ezelőtt Magyarországon is. A Magyar Telekom mobilhálózata 2009. december 4-én szintén egy éjszakai, rutinszerű szoftverfrissítést követően vált részlegesen használhatatlanná gyakorlatilag egy egész munkanapra. A reggel jelentkező hibát teljesen csak délután öt óra környékén sikerült felszámolni - ez volt azóta is a magyar mobilhálózatokat érintő eddigi legnagyobb, országos szintű leállás. A hibát akkor is egy Ericsson hálózati komponens szoftverfrissítése okozta, noha a Telekom hivatalosan soha nem nevezte meg a beszállítóját felelősnek.

Megkérdeztük a szolgáltatót, hogy a tegnapi szoftverhiba okozott-e bármilyen fennakadást a Telekom hálózatának működésében. A cég arról tájékoztatta a HWSW-t, hogy a konkrét hiba nem befolyásolta a hálózat működését, mivel az érintett berendezések nincsenek telepítve a Telekom infrastruktúrájában.