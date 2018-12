Jól jöhet a telefonos piac szűkülése az AMD-nek és az Nvidiának

Csökkentették a TSMC 7 nanométeres eljárására épülő lapkáik megrendeléseit a nagy okostelefonos chipgyártók - állítja a Digitimes. A tajvani forrás szerint az Apple, a HiSilicon, illetve a Qualcomm is lejjebb csavarta a kívánt mennyiséget, így a jövő év első felében már nem lesz 100 százalékos a piac legfejlettebb technológiájára beállított gyártósorok kihasználtsága. Az óvatoskodásnak két oka lehet: az év első fele szezonális hatások miatt jellemzően gyengébb a gyártók számára, amivel párhuzamosan tovább zsugorodhat az okostelefon-piac. Az IDC szerint az előző negyedévben 6 százalékkal kevesebb készülék fogyott, amely számottevő, 355,2 millió darabos csökkenés a tavalyi évhez képest.

A Digitimes szerint ez váratlanul érintette a TSMC-t, melynek 7 nanométeres gyártósorai így csak 80-90 százalékos kihasználtsággal futhatnak az év első felében. A híresztelést egyelőre nem kommentálta a bérgyártó, legkorábban január közepén érkezhet hivatalos állásfoglalás, ekkor esedékes a következő prognózis publikálása. A 7 nanométeres igények esetleges csökkenése azért is lehet fájó a TSMC számára, mert a korábbi elvárások alapján ezen technológia már a forgalom 20 százalékáért felel. Hétpecsétes üzleti titok, hogy a bérgyártó mennyiért munkál meg piacvezető eljárásával egy 300 milliméteres wafert, az azonban borítékolható, hogy a tömegtermelésben lévő technológiák közül ez a legdrágább opció.

Ez egyben azt is jelenti, hogy gyártósorok parlagon heverő 10-20 százaléka szabad szemmel jól látható kiesést eredményezhet a cég forgalmában. A bérgyártó vélhetően megpróbálja feltölteni a kialakult rést, amihez nagyjából 50 különféle chipdizájn áll rendelkezésre, korábban ennyi tape outról beszélt a cég 2018 végéig. Ezek között már egészen biztosan ott van az AMD is, amely Zen 2-alapú szerver- és kliensprocesszorait is a TSMC 7 nanométerével gyártatja. A felszabadult kapacitást esetlegesen kihasználva akár kicsivel előrébb is hozhatja a termékek rajtját az AMD, ami fegyvertény lenne az épp kapacitásproblémákkal küszködő Intellel folytatott versenyfutásban.

Nem csak az AMD érdeklődhet a felszabadult kapacitás után. Az Nvidia mindeddig mélyen hallgatott 7 nanométeres terveiről, melynek egyik oka, hogy az elmúlt pár hónapban piacra került Turing GPU-k egyaránt a TSMC 12 nanométeres eljárásával készülnek. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a palettáról még hiányzó legkisebb, TU107 kódnevű dizájn is 12 nanométeres lesz. A kis lapkaterület miatt az Nvidia viszonylag alacsony kockázat mellett próbálhatná ki a TSMC piacvezető eljárását, így szerezve értékes gyártási tapasztalatot a következő, minden bizonnyal már teljesen 7 nanométerre épülő szériájához.