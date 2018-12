Jövő márciusban búcsúzik a Google Allo chatalkalmazása

Folytatja a rendrakást csevegőalkalmazásai között a Google, a cég ezúttal az Allo kivezetését jelentette be. A lépés nem jön nagy meglepetésként, miután a keresőóriás már az év első felében közölte, leállítja az Allóhoz kapcsolódó fejlesztéseket, annak főbb funkcióit pedig SMS appjába, a Messagesbe kezdte átmenteni. Az Allo búcsúja mindenesetre most már hivatalos, az app jövőre zárja be a kapuit.

Az Allot a Google 2016 májusában jelentette be és szeptemberében tette elérhetővé, félig-meddig kísérleti jelleggel, az alkalmazás fő megkülönböztető funkcióját pedig a Google Assistanttel megtámogatott válaszopciók jelentették. A keresőóriás virtuális asszisztense a beérkező üzeneteket, képeket a megfelelő kontextusban értelmezve dobott fel válaszlehetőségeket, illetve a felhasználók magával az Assistant chatbottal is cseveghettek - a chatapp továbbá böngészős felületet is kapott.

A koncepció bár érdekes volt, nem lett átütő siker, a felhasználóknak az AI funkciók nem jelentettek akkora vonzerőt, hogy megszokott chatalkalmazásukról az új Google chatappra váltsanak. Ezt úgy tűnik a keresőóriás is belátta, ennek megfelelően nyugdíjazza az alkalmazást, amely jövő március végéig marad használható, addig pedig lehetőség lesz a korábbi beszélgetések exportálására is az Allóból, ehhez a Google egy részletes útmutatót is közzétett.

Ugyancsak a napokban derült ki, hogy a Hangouts is hasonló sorsra jut, ugyanakkor a Gmail alapértelmezett chatappjaként is működő alkalmazás nyugdíjazása már jóval több felhasználót érint, ezért még nincs hivatalos dátum a kivezetésre - iparági pletykák szerint az valamikor 2020-ban várható. Itt a felhasználókat a vállalat a jelenleg vállalati fókuszó Hangouts Meetre és Hangouts Chatre költözteti majd át, amit az Allo bezárásáról szóló blogposztjában a Google ismét megerősített.

A keresőóriás csevegőapp-portfóliójára ráfér a ritkítás, az mára nagyon szerteágazó lett, jelenleg az Allo és az említett Hangouts, Hangouts Chat és Hangouts Meet mellett a Messages, továbbá az Allóval párhuzamosan bejelentett Duo videochat-alkalmazás is ott van benne. Ez utóbbi egyébként továbbra is él és virul, mára az androidos tabletek mellett az iPadeket, Chromebookokat és okoskijelzőket is támogatja. Az mindenesetre érthető, hogy a Google próbálja áttekinthetőbbé tenni a listát, ezzel saját felhasználói bázisának fragmentáltságán is javítani - illetve fejlesztési erőforrásait is hatékonyabban elrendezni.