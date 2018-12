Júniusban érkezhet a harmadik generációs Ryzen platform

A júniusi Computexen reflektorfénybe kerülhet az AMD harmadik generációs Ryzen platformját - derül ki a VideoCardz.com híréből. A tajvani forrásra hivatkozó oldal szerint elsőként a tajpeji PC-hardvermustrán állítják ki az új processzorokhoz tervezett X570-es AM4-es alaplapokat. Várhatóan ezek legnagyobb újítása a PCI Express 4.0 támogatás lesz, mely szabványt az AMD elsőként hozhatja el a PC-piacra. A tervezőcég korábbi ígérete szerint ugyanakkor nem feltétlenül kell majd új alaplapot vásárolni a Zen 2 magokkal szerelt processzorokhoz, azok a megfelelő BIOS frissítéssel a már piacon lévő AM4 foglalatos termékekben is működhetnek.

A Gigabyte-tól kiszivárgott dia alapján első körben egyetlen új lapkakészletet mutathat be az AMD, mely kifejezetten a Zen 2-alapú Matisse processzorhoz készül. Arról egyelőre nincs információ, hogy ez pontosan miben tér majd el az immár bő két éve piacon lévő Promontorytól (X470, X370, stb.), de a képen homályosan kivehető "PCIe Gen4" felirat alapján vélhetően a PCI Express 4.0 támogatás lehet a legfőbb (vagy akár az egyetlen) említésre méltó új képesség. A pont-pont adatbusz negyedik verziója rádupláz elődje maximális elméleti sávszélességére. Míg a PCIe 2.0 egyetlen sávon 5 GT/s (500 MB/s) átviteli sebességet kínált, addig a 2011-ben megjelent 3.0 8 GT/s-re (985 MB/s) emelte a tempót. Utóbbira a 4.0 rádupláz, a PCI Express busz legújabb végleges verziója egyetlen sávon 16 GT/s-re (1969 MB/s) növeli az átviteli sebességet, ami a legszélesebb, 16 vonalas (x16-os) csatlakozó esetében 31,51 GB/s-os aggregált sávszélességet jelent.

Pusztán a számokat tekintve valós és számottevő ugrásról beszélhetünk, ám PC-s környezetben csak különleges esetekben lehet majd profitálni a nagyobb sávszélességből. Korábbi tesztek alapján még a legerősebb GPU-k is kényelmesen beérik a PCI Express 3.0 maximális, ~15 GB/s-os sávszélességével, a személyi számítógépek többi vezérlője (hálózat, USB) pedig ugyancsak könnyen (egyetlen sávval) kiszolgálható a már bő hét éve piacon lévő 3.0-s szabvánnyal. Kivételt leginkább az elmúlt években piacra került csúcskategóriás NVMe SSD-k jelenthetnek, melyek szekvenciális műveletvégzésnél (jellemzően olvasásnál) megközelíthetik az M.2 foglaltba bedrótozott négy (3.0-s) sáv aggregált átviteli tempójának maximumát (3940 MB/s). Ezeknél kapóra jöhet majd a vonalankénti kétszer nagyobb sávszélesség, ám ahogy korábban, úgy most sem lesz elég az újabb PCIe szabvány gazdavezérlő felőli (alaplapi) támogatása, az ahhoz kapcsolt különféle kontrollereket is fel kell készíteni a PCI Express 4.0-ra.

A közvetlen elődhöz hasonlóan a Gen4 is visszafelé kompatibilis minden korábbi PCI Express verzióval. Részben ennek köszönhető, hogy a nyárra datált vadiúj alaplapokban az eddig megjelent összes Ryzen processzor működni fog. A kompatibilitás fordítva is meglesz, a 3000-es sorozatú asztali Ryzen CPU-k az eddig megjelent AM4 foglalatos alaplapokban is működhetnek majd, már amennyiben az alaplap gyártója elkészíti az ehhez szükséges BIOS verziót. A 300-as és 400-as chipsetekre épülő alaplapokban a PCI Express 4.0-ról biztosan le kell majd mondani, illetve a csőben lévő harmadik Ryzen generáció egyes képességei is kötődhetnek majd az 500-as sorozatú lapkakészletekhez. Utóbbira példa a 2000-es sorozattal bemutatott Precision Boost Overdrive (PBO) technológia, amihez 400-as chipsetet írt elő az AMD.

Bár az 500-as lapkakészlet, illetve az arra épülő első alaplapok már júniusban felbukkanhatnak, az asztali PC-kbe szánt újabb Ryzen processzorok korántsem biztos, hogy ezzel párhuzamosan megjelennek. Az AMD korábbi nyilatkozata szerint a kiszolgálókhoz készített második generációs Epyc processzorok prioritást élveznek, a tervezőcég elsőként ezeket, a lényegesen nagyobb nyereséggel értékesíthető termékeket dobná piacra. A szerverprocesszorok rajtját a jövő év második felére datálja a vállalat, mely alapján a 3000-es desktop Ryzenek csak valamikor később, a harmadik vagy akár a negyedik negyedévben jelenhetnek meg. Az AMD-től nem lenne idegen az elcsúsztatott bemutató, hisz például az első AM4-es alaplapok is bőven, hónapokkal az első Ryzen processzorok előtt kerültek piacra.