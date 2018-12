2020-ban búcsúzhat a Google Hangouts

Hamarosan bezárja kapuit a Google Hangouts, a chatalkalmazás nyugdíjazásáról először a 9to5Google értesült a keresőóriáshoz közel álló forrásoktól, később pedig azt a Google is megerősítette - noha pontos részletek nélkül. A lap forrásai szerint a vállalat 2020-ra tervezi a Hangouts lekapcsolását, ami annak fényében nem meglepő, hogy lényegi fejlesztést azon már egy bő éve nem végzett.

Hangouts alatt jelen esetben persze az üzenetküldő klasszikus verzióját kell érteni, az nem keverendő össze a szöveges Hangouts Chattel és a videokonferenciákra szánt Hangouts Meettel, amelyekkel a cég jelenleg a vállalati felhasználókat célozza. A mezei Hangouts továbbra is megtalálható a Play Store-ban, illetve máig az adja a Gmail alapértelmezett, integrált chatfelületét is. Egyelőre nem világos, hogy a levelezőben mi veszi majd át a szolgáltatás helyét.

Az ugyanakkor már tudható, hogy a chatappok terén a Google a felhasználókat az említett Hangouts Chat és Hangouts Meet irányába tereli majd, amelyeket így a válllalati felhasználók mellett a konzumer szegmens felé is megnyit. Noha a cég a 9to5Google-nek tagadta, hogy már lenne pontos menetrendje és időpontja a Hangouts lekapcsolására, azt megerősítette, hogy a felhasználókat a két említett szolgáltatásra migrálja majd, az eredeti chatappot pedig idővel megszünteti. Az egyelőre nem világos, pontosan hogy milyen konstrukcióban érkezik majd a Chat és Meet mezei felhasználóknak készült verziója, a vállalat mindenesetre igyekszik mindenkit megnyugtatni, hogy amíg a "sikeres migráció" le nem zárul, támogatni fogja a klasszikus Hangouts felhasználóit.

Az tény, hogy a vállalat csevegőapp-portfóliója az elmúlt évek során nagyon elburjánzott, a Hangouts, Hangouts Chat és Hangouts Meet mellett a Play Store-ban a Google Assistanttel megtámogatott Allo chatalkalmazás is ott van, illetve az azzal párhuzamosan megjelent videochat-alkalmazás, a Duo is elérhető. Mindezek mellett a Messages appról sem érdemes megfeledkezni, amely az Android hivatalos SMS alkalmazása, és amely az utóbbi szabványt leváltani hivatott RCS-t is támogatja, valamint nemrég saját webes felületet is kapott. Nem csoda ha a Google próbálja áttekinthetőbbé tenni a listát, illetve fejlesztési erőforrásainak sorait is jobban rendezni.

A Hangouts felhasználóknak még bőven van idejük új csevegőapp után nézni, akkor is, ha a Google tartja magát az egyelőre nem megerősített 2020-as kivezetési dátumhoz. A cég közleményéből ítélve ugyanakkor a folyamat ennél akár tovább is húzódhat annak fényében, hogy milyen gördülékenyen zajlik a migráció a "konzumeresített" két vállalati chatalkalmazásra.