Több száz kínai alkalmazást törölt az App Store-ból az Apple

Több száz kínai appot ebrudalt ki alkalmazásboltjából az Apple, miután azok a megfelelő ellenőrzéseket megkerülve juttattak el frissítéseket a felhasználókhoz. Az alkalmazások között egy sor, Kínában kifejezetten népszerű szoftver is ott volt.

A Telegraph szerint a cupertinói óriás több mint 700 appot törölt az iOS-es App Store-ból, amelyek frissítéseiket az Apple engedélye nélkül továbbították az eszközökre. A vállalat már az App Store hajnala óta tiltja a jóváhagyása nélküli frissítések kiküldését, tavaly pedig proaktívan, üzenetben is elkezdte figyelmeztetni az ilyen megoldásokat alkalmazó fejlesztőket, hogy záros határidőn belül javítsák alkalmazásaikat. A cég továbbá újra és újra világossá tette azt is, hogy az App Store-t megkerülő frissítéseket törléssel bünteti - egyébként nem csak az iOS appoknál, de a watchOS, tvOS és a macOS esetében is.

A cég indoklása erre elég kézenfekvő, a külső frissítések ugyanis biztonsági kockázatot jelentenek potenciálisan megnyitva az appok kapuit különböző beékelődéses támadások előtt. A most kitiltott appok között ott van a Kínában népszerű Sorou kereső, a Sogou térkép, a Togo Car fuvarmegosztó alkalmazás, illetve Pinduodo online bolt alkalmazása is.

Persze korábban a cupertinói óriás már ennél jóval kiterjedtebb tisztogatást is végzett: augusztusban a cég közel 25 ezer alkalmazást törölt Kínában, amelyekből mintegy négyezer a The Next Web szerint illegális szerencsejáték-app volt. Utóbbiak, illetve a hasonló szolgáltatások kigyomlálására egyébként a kínai kormány részéről is nagy nyomás nehezedik a vállalatra - amely pedig igyekszik megfelelni az elvárásoknak, hiszen az App Store bevételeinek csaknem 40 százaléka származik a régióból a Macquarie elemzői szerint. A cég csak 2017 utolsó negyedévében 2 milliárd dollárt söpört be az App Store bevételeiből az országban - ennek megfelelően a jövőben is hasonló szigorra számíthatunk a vállalattól.

Az egyelőre nem világos, hogy mikor, illetve milyen feltételek mellett engedi majd vissza a most eltávolított, jelentős felhasználói bázissal rendelkező appokat az Apple alkalmazásboltjába - ahogy az sem, miért csak a kínai alkalmazásokat érintette a törléshullám.