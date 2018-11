Az Amazon kapuőr-szerepét vizsgálja a német versenyhatóság

Vizsgálatot indít a német szövetségi versenyhatóság, azaz a Bundeskartellamt az Amazon kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban, mivel a bejelentések alapján a vállalat visszaél piaci erőfölényével a német kereskedőkkel szemben - írja közleményében. A helyi versenytörvény szerint a vizsgálat kritériuma, hogy az Amazon piaci erőfölénnyel rendelkezik Németországban, vagy hogy a németországi eladók a vállalattól függenek. A hatóság szerint mindkét feltétel teljesülésének vannak ráutaló jelei, különösen az online értékesítésre szolgáló piactérrel kapcsolatban, de a részleteket a Bundeskartellamt a vizsgálat során fogja feltárni, és a feltételezéseket bizonyítani (vagy cáfolni).

Andreas Mundtnak, a német Bundeskartellamt elnökének megfogalmazása szerint a problémát az jelenti, hogy az Amazon Németországban nem csak a legnagyobb online kereskedőnek számít, hanem messze a legnagyobb piactér is, ezért más kereskedők és gyártók is az Amazon elérésétől függenek az online értékesítés során. Másként fogalmazva a vállalat közvetlenül is értékesíti a saját termékeit fogyasztóknak az Amazon-márkás termékeken keresztül. Továbbá más cégeknek is biztosít lehetőséget az eladásra a piacterén, amelyet küldhetnek a saját raktáraikból, de részt vehetnek az Amazon csomagolási-kiszállítási (Fulfillment by Amazon) programjában is. A fogyasztók által elérhető termékek "kapuőr" szerepe miatt viszont nagyobb a veszélye annak, hogy a kereskedelmi óriás háttérbe szorít a platformján más értékesítőket (a saját termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése érdekében) - magyarázta a hatóság elnöke.

A német szövetségi versenyhatóság a közlemény szerint már számos panaszt is kapott az értékesítőktől az Amazon miatt, ezért most szeretné megvizsgálni, hogy a vállalat visszaél-e piaci pozíciójával a piactér többi eladójának kárára. Úgyhogy a vizsgálat során a hatóság részletesen átnézi majd az Amazon üzleti feltételeit és a kereskedőkkel kapcsolatos gyakorlatát. A visszaélés különböző formákban nyilvánulhat meg, úgyhogy ezeknek nyomait keresi majd a hatóság a rendelkezésre álló dokumentumokban. Lehet szó az eladókat negatívan érintő felelősségbiztosítási rendelkezésekről vagy a joghatósági záradékok megválasztásáról. Ezenkívül előfordulhat probléma a termékértékelések szabályaival, az eladók számláinak nem átlátható megszüntetésével és letiltásával kapcsolatban, vagy akár szóba kerülhet a fizetés visszatartása és a késedelmes fizetés is, ami szintén negatívan érinti a kereskedőket.

Több európai vizsgálat indult már

Pár hónapja az Európai Bizottság is "vizsgálódott" már az Amazon európai piacterével kapcsolatban az európai versenytörvény alapján (egyelőre nem formálisan, hanem információgyűjtés szintjén), melynek során több száz német kereskedő is kitöltötte a szükséges kérdőívet. Azonban a Bundeskartellamt szerint a két versenyügyi vizsgálat nem fedi át, hanem kiegészíti egymást, mivel a Bizottság inkább azt vizsgálta, hogy a begyűjtött adatokon keresztül az Amazon hogyan próbálja negatívan befolyásolni a piactér eladóinak működését. Addig a német hatóság kifejezetten a kereskedelmi óriás üzleti feltételeinek és gyakorlatának vizsgálatára összpontosít a németországi Amazon piactéren belül.

Egy másik esetben, a francia hatóságok viszont 10 millió eurós büntetést is kiszabtak már 2017-ben az Amazonra, pont a vállalat más kereskedőkkel szemben szabott feltételei miatt. A panasz szerint az eladóknak a piactéren nem egészen tisztességes szabályoknak kellett megfelelniük, miközben az Amazon bármikor megszüntethette a kapcsolatot a saját belátása szerint. Az egyre több európai vizsgálat tanúsága szerint a hatóságok kezdenek felfigyelni a vállalat más cégekkel szemben szabott megkérdőjelezhető feltételeire és módszereire, előbb-utóbb pedig rákényszeríthetik a vállalatot az európai szintű változtatásra.