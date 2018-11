Látássérülteknek segít az Instagram objektumfelismerője

Érdekes kezdeményezést indított az Instagram, hogy még több felhasználóhoz eljuttassa a szolgáltatást. Az alapvetően vizuális tartalmak, képek és videók bemutatását célzó megoldás mostantól a világon élő 285 millió látássérülteknek is igyekszik elérhetővé tenni a tartalmakat az újonnan megjelent közleménye szerint. Ebből a célból két funkciót újított most a cég, egyrészt beveti a Facebook objektumfelismerő technológiáját, másrészt pedig a felhasználók is leírhatják a kép tartalmát a látássérültek számára.

Megkérdeztük a témában Szántai Károly web és UX akadálymentességi szakértőt, az akadálymentesweb szerzőjét, aki szerint közösségi csatornáknál az egyik legproblematikusabb dolog, hogy a feltöltött képek szöveges alternatíváját, vagyis a képernyőolvasó szoftver által felolvasható tartalmat ki adja meg. A hazai szakértő hozzátette, hogy a "hétköznapi" felhasználók értelemszerűen nem törődnek azzal, hogy mi a szöveges alternatíva, ezért alkalmazza a Facebook és mostantól az Instagram is a mesterséges intelligencián alapuló objektumfelismerést az automatikus helyettesítő szövegekhez, hogy legalább minimális információhoz juttassa a vak felhasználókat. Ez a szöveg azonban valóban eléggé minimális, mint Szántai Károly elmondta, egy tetszőlegesen választott facebookos képhez például ez a szöveg tartozik: "A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, álló emberek, égbolt, felhő és túra/szabadtéri".

Mostantól pedig, ha valaki érti és tudja, hogy mire szolgál a szöveges alternatíva, akkor saját maga is beírhatja azt a bejegyzés feltöltésekor, a további beállításokon (advanced settings) belül a "helyettesítő szöveg" (write alt text) mező kitöltésével. A hazai szakértő szerint érdemes élni ezzel a lehetőséggel, mivel soha nem lehet tudni, hogy egy adott felhasználó bejegyzése hány vak felhasználóhoz jut el. Egyelőre Facebookon még mindig nincs ilyen lehetőség, de Twitteren már régóta működik, és most már az Instagram is bővült ezzel a funkcióval.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a látássérült kategória eléggé tág fogalom, magába foglalja a vak és a gyengénlátó embereket is. Pontos számot pedig nehéz arról mondani, hogy Magyarországon hány látássérült él, és ebben a "hivatalos" adatok is eltérnek. Az egyik ilyen számot a 2011-es KSH népszámlálás biztosítja (letölthető Excelben), amely szerint országunkban közel 75 ezer gyengénlátó és több mint 10 ezer vak személy él.

Továbbá arról sincs pontos adat, hogy mennyien használják a látássérültek közül az Instagramot, de a 2015 végén készített (nem reprezentatív) "Magyarországi képernyőolvasó felhasználók" felmérésében árulkodó adat, hogy a válaszadók közt az Instagram csak az ötödik legkedveltebb oldal a Facebook, a LinkedIn, a Google+ és a Twitter után. Méghozzá csak 1 százalék jelezte, hogy használja az Instagramot, ami azóta valószínűleg növekedhetett, bár a megkérdezett akadálymentességi szakértő szerint azóta sem használhatják "tömegesen többen". A bevezetett új funkciók segíthetik a látássérültek körében az Instagram használatát, de ehhez arra is szükség lenne, hogy a felhasználók közül is minél többen töltsék ki a jövőben a "helyettesítő szöveg" mezőt, amit egyelőre még nem találtunk a beállítások közt, de valószínűleg hamarosan megérkezik egy frissítéssel.