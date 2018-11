Bezárja kapuit a hannoveri CEBiT

Nem szervez több hannoveri CEBiT-et a Deutsche Messe AG. A világ egyik legnagyobb kiállítás-szervező vállalatának tegnapi bejelentése alapján 33 év után végleg megszűnik a szebb napokat is látott IT expó, ami egyben a jövő júliusra tervezett esemény törlését is jelenti. A német cég az ipart érintő fontosabb témákat az április eleji Hannover Messe-be integrálja, a további CEBiT témák pedig speciális eseményekké fejlődnek a vertikális iparágak döntéshozói számára - áll a hivatalos közleményben. A Deutsche Messe szerint a jövő júliusra tervezett CEBiT-re láthatóan csökkent a kiállítói és a látogatói kereslet, ezért a szervezők az expo megszüntetése, illetve eseményportfólió racionalizálása mellett döntöttek.

A közlemény még kitér az általános trendekre, amelyeknek megfelelően az elmúlt években csökkent a kereslet a hannoveri CEBiT-hez hasonló horizontális szerkezetű kiállításokra. A digitalizáció innovatív hatása különösen az ipari alkalmazás ágazataiban érezhető. Ennek eredményeként számos régi nagy CEBiT kiállító pártolt át az ipart megcélzó DMAG eseményekre, mint például a Hannover Messe-re. A helyzet érdekessége, hogy a Hannover Messéből 33 évvel ezelőtt az akkori igényeknek megfelelően kiváltak azok a témák, amelyek az újonnan születő digitális technológiákkal voltak kapcsolatosak. Így jött létre 1985-ben a CEBiT - mondja a Deutsche Messe AG.

A 2000-es években még az egyik legnagyobb IT expónak számított a CEBiT, és több mint 800 ezer látogatót vonzott Hannoverbe. Tavasszal itt jöttek össze a nagy (komponens)gyártók (Intel, AMD, Nvidia stb.), melyek rendszeresen jelentettek be meghatározó termékeket a kiállításon, ez volt a konzumer IT-ipar egyik legjelentősebb éves eseménye. Az előző évtized végi recesszióból a tajvani konkurens, vagyis a Computex jött ki jobban, amely végül teljesen átvette a PC-hardvermustra szerepét. Eközben a szórakoztatóelektronikai eszközöket a csupán pár száz kilométerre lévő berlini IFA szippantotta fel, miközben a telekommunikációt jóformán teljesen kisajátította a barcelonai MWC, az év legelején esedékes Las Vegas-i CES pedig ezektől a térképen nagyon távol, egyfajta mindenből egy kicsit alapon fut sikerrel, szórakoztatóelektronikai, PC-s, illetve telkós kiállítókat egyaránt felvonultatva a standoknál és a monumentális hotelekben.

A CeBIT szervezői ezt tapasztalva az évtized elején egy teljesen új irányt fektettek le, megcélozva a B2B szektort. A kiállítás első számú hívószavai így a cloud, big data, adatbiztonság, adatvédelem, outsourcing, CRM, ERP, dokumentumkezelés, logelemzés és üzleti intelligencia lett. Ezzel együtt a Hannover Messe csarnokaiban döntő többségben üzletemberek, elemzők, döntéshozók, igazgatók, illetve alelnökök sorakoztak fel olyan kiállítók mellett, mint az SAP, az IBM, a Telekom, vagy épp a nagyvállalati megoldásait propagáló Microsoft. A keményvonalas B2B iránnyal azonban mind a korábbi hátizsákos hétköznapi látogatók, mind pedig a fiatalok elpártoltak a kiállítás mellől.

Mindezek hatására a látogatottság jelentősen megcsappant, 2010 óta nagyjából 200 000 főre csökkent a megjelentek száma. A szervezők emiatt az idei évre alaposan megújították a rendezvényt. Az olykor még igencsak zord kora tavaszi dátum helyett a sokkal kellemesebb időjárással kecsegtető júniusban rendezték a CEBiT-et. Ezzel párhuzamosan a témák is változtak, fókuszba került a a blockchain, a mesterséges intelligencia, a virtuális- és kiterjesztett valóság (VR/AR), a robotika, a mobilitás (önvezető járművek, drónok), az IoT, illetve az IT security. Mindez azonban nem tette vonzóbbá a kiállítást, amelyre 5 nap alatt végül mindössze 120 000 látogató érkezett. Az idei és egyben utolsó CEBiT-en egy huszonegy darab magyar céget felvonultató országstand is kint volt, ahol hazai vállalkozások mutathatták be fejlesztéseiket a Digitális Jólét Program és az IVSZ jóvoltából.

Közleményében a Deutsche Messe hangsúlyozza, hogy a CEBiT név nem tűnik el, a szervezők továbbra is a jól ismert márka égisze alatt rendezik meg külföldi kiállításaikat. 2019 márciusában debütál a CEBiT Russia, illetve a továbbiakban is lesz CEBiT Thailand és CEBiT Australia. A hannoveri CEBiT helyét kvázi átvevő Hannover Messe-ről, illetve a Deutsche Messe további kiállításairól december 5-én egy meetupot tart a német cég magyarországi képviselete, amelyen egy előzetes regisztrációt követően ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők.