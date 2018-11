Hazánkba is jönnek a Huawei notebookok

A magyar notebookpiacon is szerencsét próbál a Huawei, a kínai óriás bejelentette, személyi számítógépei hamarosan hazánkban is kaphatók lesznek. A cég már az idei karácsonyi szezonból is profitálhat, két notebookja ugyanis december elejétől már megvásárolható lesz Magyarországon.

A gyártó a Huawei MateBook D és a MateBook X Pro modellekkel veszi célba a hazai piacot. Utóbbi a cég zászlóvivő készüléke, amellyel először az idén februárban rendezett Mobile World Congressen találkozhattunk. Az ultrabookba a gyártó tisztességes vasat pakolt, ráadásul a 13,9 hüvelykes, 3000x2000 pixel felbontású érintőkijelző peremeit is sikerült látványosan elvékonyítania. A vékony notebookot azonban a webkamera pozíciója különbözteti meg leginkább a konkurenciától, annak a gyártó nem a képernyőkávákon szorított helyet, hanem a klaviatúra legfelső sorában található kamerabillentyű alá rejtette - a megoldással használaton kívül a kamera fizikailag is eltakarható.

Ami a teljesítményt illeti, a készülék akár Intel Core i7-8550U processzorral is felszerelhető, Nvidia GeForce MX150 dedikált grafikával, továbbá 16 gigabájt LPDDR3 RAM-mal és 512 gigabájtos SSD-vel. Az eszközön két USB-C aljzatot is találunk, ezek egyike Thunderbolt 3 támogatással is rendelkezik, továbbá egy mezei USB 3.0 aljzat is jutott az eszközre, a bekapcsológombban pedig integrált ujjlenyomat-olvasót is találunk. A 14,6 milliméter vékony gép 1,33 kilogrammot nyom.

A 15,6 hüvelykes Huawei MateBook D már eggyel nagyobb modell, 16,9 milliméter vékony készülékházával és 1,9 kilogrammos tömegével azonban valószínűleg ez sem zavar majd sok vizet a táskákban. A kijelzőfelbontás itt Full HD, a gép pedig egy a gyártó oldalán egyelőre pontosan meg nem nevezett "hetedik generációs" Intel Core i5 lapkával szerelhető fel, igény szerint akár NVIDIA GeForce 940MX dedikált grafikával kiegészítve. A RAM itt is 16 gigabájtnál tetőzik, ebbe a modellbe ugyanakkor a 256 gigabájtos SSD helyett akár 1 terabájtos merevlemez is választható. A MateBook X Pro esetében a gyártó 12, a MateBook D-nél pedig 10 óra akkus üzemidőt ígér, persze ez igénybevételtől függően erősen változhat.

Elsőként a MateBook X Pro kerül a magyar piacra december elején, a várakozásoknak megfelelően csillagászati áron: a készülék javasolt bruttó fogyasztói ára 630 ezer forint lesz. A december közepén érkező MateBook D ehhez képest a maga 300 ezer forintos ajánlott fogyasztói árával szinte "olcsónak" mondható. A Huawei tájékoztatása szerint a készülékek 2019 áprilisáig kizárólag a MediaMarkt üzletekben lesznek megvásárolhatók.