Túlárazták a Samsung első QLC NAND-os SSD-it

Az új meghajtók, illetve az azokban található, cellánként négy adatbit tárolására képes NAND-ok egyik küldetése az SSD-k ármérséklődésének katalizálása, illetve a merevlemezek további kiszorítása lenne, ám a Samsung ezt egyelőre másképp gondolja. Az 1 terabájtos modell árcédulája ugyanis két esetben is magasabb, mint a hasonló kapacitású, ám gyorsabb és strapabíróbb 860 EVO-ké, ezért jelen formájában nem hozhat magával árcsökkenést a dél-koreai gyártó új SSD-je.

A piac első, cellánként négy adatbitet tároló 3D NAND-ját még május végén mutatta be az annak fejlesztését közösen végző Intel és Micron. A QLC flashmemóriának hála egységnyi lapkaterület mellett harmadával növelhető az adatsűrűség, amit meglovagolva számottevően csökkenhet a chipekre épülő különféle termékek, például SSD-k ára. Mindezért cserébe ugyanakkor kétharmadával csökken a cellák írási ciklusainak száma. A Micron egy korábbi közleménye szerint a TLC 3000-es P/E (programozás/törlés) ciklusához képest az első QLC-s NAND csupán 1000 P/E-re képes. Bár első olvasatra a különbség tetemesnek tűnik, az 1000-es érték nem tekinthető rossznak. Az ugyanis egyezik az első TLC-s megoldások értékével, mely a mindennapi használatban nem jelentett korlátot.

forrás: AnandTech

A Samsung egyelőre jóformán semmilyen technikai részletet nem közölt 64 rétegű QLC-s NAND-járól, így talány, hogy a 33 százalékkal magasabb adatsűrűség pontosan mekkora kompromisszumot kívánt a P/E ciklusok számában. A 860 QVO SSD-k garancián belüli terhelhetőségéből valamelyest lehet következtetni a cellák strapabírására. Az 1 terabájtos QLC-s modellre 360 TBW-s (Terabytes Written) értéket adott meg a Samsung, amivel szemben a TLC-s NAND-okra felhúzott 1 terabájtos 860 EVO 600 TBW-s értékkel rendelkezik. Ennek tükrében a 860 EVO borítékolhatóan tovább bírja a gyűrődést, legalábbis erről árulkodhat az alapállásban 66 százalékkal magasabb TBW érték, illetve a 2 évvel hosszabb, 5 éves garancia. 860 QVO terhelhetősége ennek ellenére egyáltalán nem tekinthető rossznak. A 360 TBW-s értéket a vásárlók zöme megközelíteni sem fogja soha, átlagos használat mellett még az évi 10 terabájtos írási mennyiséget is nehéz átlépni, a QLC-s Samsungot strapabírásával tehát a célközönségnek vélhetően nem lesz problémája.

Na de mi a helyzet a sebességgel? A P/E ciklusok mellett ez jelenti a másik nagy kérdőjelet, a cellákba betuszkolt plusz egy adatbit miatt ugyanis duplázódott a tároláshoz szükséges töltésszintek száma, az egyes szintek közti különbség pedig csökken. A NAND flash cellák így, vagyis töltésszint (pontosabban elektronok) formájában tárolják az adatokat, amelyek növelésének velejárója, hogy a különféle műveletek elvégzéséhez hosszabb időre van szükség. Ennek tükrében nem csoda, hogy a TLC-nek hála mostanra kvázi szériafelszereltséggé vált az SLC gyorsítótár, mely nélkül nagyon alacsony szekvenciális írási értéket nyújt a 860 QVO SSD. Az 1 terabájtos modellnél ez mindössze 80 MB/s-ot jelent, a 2 és 4 terabájtos típusok pedig ennek duplájára, vagyis 160 MB/s-ra képesek. Előbbi értékre már az újabb merevlemezek is simán képesek, sőt, a gyorsabb asztali modellek a 160 MB/s-t is könnyen megugorják.

Az említett SLC cache ezen persze valamelyest javít. Mindhárom 860 QVO modell 6 gigabájt ilyen, 520 MB/s-os tempóra képes fix gyorsítótárral rendelkezik, amely szabad és tárkapacitás függvényében 42 vagy 78 gigabájtig bővülhet. Ez hasonlóan működik mint arról az Intel 660p esetében beszámoltunk, a vezérlés a még rendelkezésre álló hely függvényében dinamikusan bővíti vagy szűkíti az SLC NAND-os területet.

Az SSD-k gyorsasága sokkal inkább a véletlenszerű művelet-végrehajtásban rejlik, ennek köszönhető az operációs rendszer és az alkalmazások villámsebes indulása. Bár a nyers számokat tekintve a TLC-s 860 EVO ebből a szempontból is egyértelműen felülmúlja a 860 QVO-t, egy átlagos merevlemeznél még így is fényévekkel (legalább harmincszor) gyorsabb a Samsung legújabb SSD-je. Az OS vagy az alkalmazások indulását ugyan nem vizsgálja az AnandTech tesztje, de az eddigi tapasztalatok alapján a felhasználó számára is érzékelhető különbség elhanyagolható lehet a TLC-s és a QLC-s SSD között, így merevlemez helyett a 860 QVO is jó választás lenne.

A feltételes mód nem véletlen, a Samsung ugyanis gondoskodott róla, hogy a még HDD-vel sínylődő potenciális vásárlók ne rohamozzák meg a kiskereskedéseket 860 QVO SSD-kért verve a pultot. A legkisebb, 1 terabájtos modellért jelenleg nettó 150 dollárt kér a dél-koreai vállalat, amely nagyjából 20 dollárral magasabb a hasonló kapacitású, minden szempontból jobb paraméterekkel bíró 860 EVO árcédulájánál. Ennek fényében nem sokan választhatják majd a legkisebb 860 QVO-t, melynek jelenleg 100 dollár környékén lehetne létjogosultsága. A 2 terabájtos modell sem áll sokkal jobban, a nettó 300 dolláros ajánlott összeg ugyanis szinte pontosan egyezik a hasonló kapacitású 860 EVO árával. Egyedül a 4 terabájtos típusnak sikerült reális árcédulát szabni, a nettó 600 dolláros összeg ugyanis közel 200 dollárral alacsonyabb az ugyancsak 4 terabájtos 860 EVO áránál.

Mindezek ellenére kár lenne temetni az QLC-s SSD-ket. Az árcédulákon viszonylag könnyen tud faragni a Samsung, ami idővel borítékolhatóan meg is történik majd. Ezzel párhuzamosan garantáltan fejlődni fog a "négybites" technológia, melynek eredményeképp strapabíróbb és gyorsabb QLC-s NAND-ok érkezhetnek a következő években, még olcsóbb SSD-knek megágyazva.