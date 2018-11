Környezetbarátabb termékek tervezését kéri a Kickstarter

Öt pontban nyilatkozhatnak majd a projektek Kickstarteren, hogy milyen típusú elkötelezettséget vállalnak a környezetvédelemmel kapcsolatban. A közösségi finanszírozást támogató oldal szerint ugyanis az alkotóknak nagyszerű elképzeléseik vannak egy-egy új technológiáról vagy designról, viszont nem tudnak eleget a gyártásról, és végképp nem ügyelnek eléggé a megfelelő környezetvédelmi szempontokra a gyártás során. Úgyhogy a Kickstarter partnerséget kötött az Climate Corps program Environmental Defense Fund szervezetével, hogy kidolgozzanak két új eszközt a probléma megoldására.

Egyik eleme a már említett öt környezetvédelmi szempont, amelyek közül az alkotók önkéntesen választhatnak a projektek adatlapján. Az ötletgazdák megadhatják, hogy a tervezett termék mennyire hosszú élettartamú, újrafelhasználható és újrahasznosítható, továbbá fenntartható anyagokat tartalmaz-e, környezetbarát gyárakban készül-e és fenntartható-e a terjesztése. A szempontok bejelölése teljesen önkéntes, és a jelölőnégyzetek egyszerű beikszelése mellett az alkotók ki is fejthetik, hogy a projektben hogyan valósul meg az adott szempont. A Kickstarter reményei szerint az alkotók ennek hatására jobban elgondolkodnak majd a termékeik tervezésekor a környezetvédelmen, és a támogatók is jobban (azaz több adománnyal) értékelik majd a szempontokat teljesítő projekteket.

Másrészt pedig a platform és a környezetvédelmi szervezet közösen elindította az Environmental Resource Center információs oldalt, amely iránymutatást ad az alkotóknak és csapataiknak a terméktervezés korai szakaszában. Az oldalt a közlemény szerint a Kickstarter iparági szakértőkkel közösen hozta létre, de ötletet merített az oldalon futó kampányok közül is néhányból, úgy mint az átlátszó hangszóró vagy a moduláris és "etikusan beszerzett" elemekből felépülő, valamint az ígéret szerint az átlagfelhasználó számára otthon is könnyen szerelhető Fairphone.

A People People studio átlátszó hangszórója egy jó példa a Kickstarter szerint

Az információs oldal öt környezetvédelmi szemponthoz kapcsolódóan gyűjti össze az alapvetéseket, példákat és további olvasmányokat. Például hogy az újrahasznosíthatóság érdekében érdemes kerülni a különböző típusú anyagok keverését, továbbá érdemesebb kevesebb elemből álló termékeket összeállítani, neutrális színekkel. Az oldal felépítésében és céljában hasonlít például a tavaly elindított Hardware Studióhoz, amelyen a Kickstarter kifejezetten a gyártáshoz kapcsolódóan ad tippeket az ötletgazdáknak.

Mikor a Kickstarter közhasznú társasággá vált 2015-ben, akkor azt is vállalta, hogy segít majd az alkotóknak környezetvédelmi szempontból helyes döntéseket hozni, úgyhogy ennek eredménye most ez a két kezdeményezés. A környezetvédelmi szempontokat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban mától kezdve jelölhetik be az alkotók, egyelőre csak a design és technológia kategóriába tartozó projektekkel kapcsolatban. Azonban a Kickstarter a kezdeményezés kiterjesztését tervezi a "következő hónapokban" több kategóriában, és több országban egyaránt.