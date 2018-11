Újabb cég kínál iPhone feltörést szolgáltatásként

Bármilyen lezárt iPhone-ból képes kinyerni a háttértáron található adatokat a DriveSavers. Az elsősorban adatmentéssel foglalkozó kaliforniai vállalat magabiztos állítása szerint potom 3900 dollár ellenében képes mentést készíteni bármilyen Apple okostelefonról, beleértve a szeptemberben bemutatott legújabb modelleket. A DriveSavers elsősorban magánszemélyeket céloz szolgáltatásával, aminek leírásában okként többek között elfelejtett jelszót, vagy túl sok sikertelen belépési próbálkozásból eredő kizárást említ. Az amerikai cég szolgáltatása arról árulkodhat, hogy viszonylag gyorsan elbuktak Apple legújabb biztonsági fejlesztései, a cupertinóiak ugyanis legutóbb épp az ősszel kiadott iOS 12-ben foltoztak be készülékeik felnyitásához előszeretettel kihasznált biztonsági réseket.

A DriveSavers szolgáltatásáról a The Verge érdeklődött. Válaszként a kaliforniai cég elárulta, hogy a már említett közel 4000 dollárért cserébe ügyfeleik kinyitva kapják vissza beküldött iPhone készüléküket. A DriveSavers szóvivője állítja, szolgáltatásukkal a piacon elsőként céloznak kifejezetten magánszemélyeket. Példaként az elhalálozást hozza fel a cég, mely esetében halotti anyakönyvi kivonatot kérhetnek a szolgáltatás igénybevételéhez. Más helyzetben egyéb bizonyítékra vagy bírósági végzésre is igényt tarthat az adatmentő, amivel állítása szerint képes elejét venni az illegális tevékenységeknek. A DriveSavers természetesen semmilyen részletet nem árul el módszeréről, melyet állítása szerint a népszerűbb androidos gyártók készülékein is képes alkalmazni.

A DriveSavers messze nem első azon cégek sorában, melyek állítják, képesek áthatolni az Apple által felhúzott védelmi vonalon. Ezek közül a legismertebb talán a Cellebrite, amely idén márciusban arról beszélt, akár az akkori legfrissebb szoftverrel szerelt iPhone-ok feltörésére is képes, amennyiben azokhoz fizikai hozzáférést szerez. Az csak olaj volt a tűzre, hogy az izraeli kriminalisztikai cég a Forbes információi szerint a hatóságok mércéjével mérve kifejezetten olcsón, telefononként 1500 dolláros áron törte fel a készülékeket - de a Reuters szerint egyes vállalatok már akár 50 (!) dolláros darabonkénti áron is vállalják a feladatot.

Az Apple vélhetően ezen (is) felbuzdulva eszközölt változtatásokat az iOS 12-ben. Ennek a felhasználók számára leginkább szembetűnő eredménye, hogy az operációs rendszer letiltja a Lightning porton keresztül adatkommunikációt, ha az adott készülék képernyőzárját az elmúlt órában nem oldották fel. Az ügy kapcsán az Apple persze igyekezett hangsúlyozni, hogy a frissítéssel a felhasználóinak biztosít erősebb védelmet a személyazonosság-lopások és hasonló támadások ellen, nem pedig a hatóságok munkáját igyekszik nehezíteni. Ahogy a cég fogalmazott, az erősebb USB-védelmen már akkor elkezdett dolgozni, mielőtt megtudta volna, hogy támadási vektort a hatóságok aktívan használják.

Bár ez lényegében ellehetetlenítheti a Cellebrite és hasonló szereplők telefonnyitás-mint-szolgáltatás modelljét, a piac másik oldalát épp felpörgette, miután egyes cégek a művelethez célhardvereket is értékesítenek - az egyenkénti telefontnyitásnál értelemszerűen jóval borsosabb áron - amelyekkel a hatóságok házon belül elvégezhetik a kívánt műveletet. Ennek fényében borítékolható volt, hogy csak idő kérdése, és sikerül alternatív utat találni az iPhone-ok felnyitásához, folytatva a régóta tartó játszmát a cupertinói vállalattal.