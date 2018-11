Változtat a YouTube a saját gyártású tartalmak közreadásán

Nagy átalakítást tervez a YouTube a saját gyártású tartalmainak, úgy mint filmjeinek, dokumentumfilmjeinek, sorozatainak, élő műsorainak megjelentetésében. Eddig ugyanis a tartalmakat többségében a YouTube Premium (korábban YouTube Red) előfizetésen keresztül lehetett elérni, ami havi 12 dolláros árával sokkal kevésbé tűnik jövedelmezőnek a konkurensekhez képest (bár magába foglalja a reklámmentes és offline youtubozást is), ráadásul például Magyarországról el sem érhető. A Hollywood Reporter és a Variety most viszont arról számolt be, hogy a cég megszünteti a YouTube Premiumot és fokozatosan áttér a tartalmai ingyenes, reklámokkal tűzdelt változatának közzétételére.

Az átalakítás során az elkövetkező időszakban párhuzamosan lesznek majd elérhetőek a fizetőfal mögötti tartalmak és a reklámokkal együtt ingyenesen nézhető műsorok. Az előfizetők az átmeneti időszakban előnyt kapnak majd a tartalmak megtekintésre, mielőtt azok ingyen is megtekinthetők lennének. Így előbb érkezik majd a Premium előfizetők számára 2019-ben például a Step Up: High Water táncos film vagy a Kobra Kai második évada. 2020-tól viszont már teljes lesz az átalakulás, és elméletileg globálisan mindenki elérheti majd reklámokkal együtt ingyenesen is a YouTube saját gyártású tartalmait. Tehát két év múlva akár a magyar felhasználók is megnézhetik majd Demi Lovato új dokumentumfilmjét, ha szeretnék.

A YouTube Premium nem elérhető hazánkból, de az ingyenes tartalmak elvileg globálisak lesznek

A vállalat szóvivőjének indoklása szerint az ingyenesen megtekinthető tartalmakkal sokkal nagyobb közönséget lehet elérni, ami eleve több YouTube influencernek ad megjelenési lehetőséget. Ez utóbbi a videós platform számára külön előnyöket jelent, hiszen a YouTube segítségével ismertté vált videobloggerek állandó tartalmakat és nézőket hoznak a felületre, amit a "házon belül nevelt" hírességek főszereplésével készült filmekkel, valóságműsorokkal még jobban lehet majd népszerűsíteni. Továbbá a szélesebb közönséget elérő műsorokkal a hirdetők jobban eljuthatnak a célközönségükhöz, és több alkalmuk lesz megbízható tartalmakkal kapcsolatban reklámozni, mint ahogy azt már a "videotékából" kölcsönözhető filmek ingyenessé tétele kapcsán is megjegyeztük

Jól látható, hogy a YouTube stratégiailag felmérte, hogy a saját gyártású tartalmaiba nem szeretne olyan mértékű pénzt invesztálni mint a konkurens Netflix , Hulu vagy az Amazon. Míg a versenytársak folyamatosan az évi több milliárd dolláros filmes beruházásokról számolnak be, nem csak az Egyesült Államokban, hanem egyre több régióban, addig a YouTube "néhány száz millió dolláros" költségkeretből gazdálkodik.